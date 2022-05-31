Рецепт нежного хумуса, закуски или гарнира на каждый день

Хумус для стран Ближнего Востока такой же важный, как для нас, например, картофель. Говорить о том, что это чисто израильская закуска неправильно. В этой стране есть иерусалимская смесь из куриных потрохов, и ее стоит считать аутентичным блюдом Израиля.

Хумус не получится без кунжутной пасты. Ее тоже можно сделать дома: обжарить кунжут, соединить с растительным маслом и перебить в блендере.

Как приготовить хумус в домашних условиях / Фото: Depositphotos

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Приготовление нута можно ускорить. А именно – залить водой на два часа и варить чуть больше трех часов.

Но шеф-повар Sergey Pokanevich рекомендует замочить его на 12 часов, а только потом варить, причем без соли.

Хумус

Хумус классический / Фото: Pexels

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Ингредиенты на 500 граммов готового хумуса:

нут – 150 г;

вода – 1 л;

соль – 2 щепотки;

оливковое масло – 50 мл + 1 ст. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

перец красный, перец черный;

зира – 5 г;

чеснок – 2 зубчика;

кунжутная паста – 1,5 ст. л.

Как приготовить:

Нут залить водой на 12 часов. Отварить в течение двух часов, в отдельную емкость слить жидкость. Охладить нут о комнатной температуры. К нуту добавить соль, перец, сок лимона, чеснок, кунжутную пасту и оливковое масло. Пробить блендером. Добавить 3 ст. л. жидкости, в которой варился нут. Снова пробить блендером. При подаче полить оливковым маслом.

Как готовит свой хумус автор рецепта – смотрите ниже.

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Недавно мы писали об еще одном израильском блюде – картофеле мафрум, он тушится в томатной пасте.