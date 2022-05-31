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Рецепт нежного хумуса, закуски или гарнира на каждый день

Ирина Маслова
31 мая, 09:33
Еще хумус хорошо хранится в холодильнике. Слегка полейте его оливковым маслом и накройте пленкой не в контакт. Можно подавать как холодным, так и теплым

Хумус для стран Ближнего Востока такой же важный, как для нас, например, картофель. Говорить о том, что это чисто израильская закуска неправильно. В этой стране есть иерусалимская смесь из куриных потрохов, и ее стоит считать аутентичным блюдом Израиля.

Хумус не получится без кунжутной пасты. Ее тоже можно сделать дома: обжарить кунжут, соединить с растительным маслом и перебить в блендере.

Как приготовить хумус в домашних условиях / Фото: Depositphotos

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Приготовление нута можно ускорить. А именно – залить водой на два часа и варить чуть больше трех часов.

Но шеф-повар Sergey Pokanevich рекомендует замочить его на 12 часов, а только потом варить, причем без соли.

Хумус

Хумус классический / Фото: Pexels

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Ингредиенты на 500 граммов готового хумуса:

  • нут – 150 г;
  • вода – 1 л;
  • соль – 2 щепотки;
  • оливковое масло – 50 мл + 1 ст. л.;
  • сок лимона – 1 ст. л.;
  • перец красный, перец черный;
  • зира – 5 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • кунжутная паста – 1,5 ст. л.

Как приготовить:

  1. Нут залить водой на 12 часов. Отварить в течение двух часов, в отдельную емкость слить жидкость. Охладить нут о комнатной температуры.
  2. К нуту добавить соль, перец, сок лимона, чеснок, кунжутную пасту и оливковое масло. Пробить блендером.
  3. Добавить 3 ст. л. жидкости, в которой варился нут. Снова пробить блендером. При подаче полить оливковым маслом.

Как готовит свой хумус автор рецепта – смотрите ниже.

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Недавно мы писали об еще одном израильском блюде – картофеле мафрум, он тушится в томатной пасте.