Рецепт ніжного хумуса, закуски або гарніру на кожен день

Хумус для країн Близького Сходу такий же важливий, як для нас, наприклад, картопля. Казати про те, що це ізраїльська закуска – неправильно. У цій країні є єрусалимська суміш із курячих тельбухів, і її варто вважати автентичною стравою Ізраїлю.

Хумус не вийде без кунжутної пасти. Її теж можна зробити вдома: обсмажити кунжут, з'єднати з олією та перебити в блендері.

Як приготувати хумус у домашніх умовах

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Приготування нута можна прискорити. А саме – залити водою на дві години та варити трохи більше трьох годин.

Але шеф-кухар Sergey Pokanevich рекомендує замочити його на 12 годин, а потім варити, причому без солі.

Хумус

Хумус класичний / Фото: Pexels

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Інгредієнти на 500 грамів готового хумуса:

нут – 150 г;

вода – 1 л;

сіль – 2 щіпки;

оливкова олія – 50 мл + 1 ст. л.;

сік лимона – 1 ст. л.;

перець червоний, чорний перець;

зіра – 5 г;

часник – 2 зубчики;

кунжутна паста – 1,5 ст. л.

Як приготувати:

Нут залити водою на 12 годин. Відварити впродовж двох годин, в окрему ємність злити рідину. Охолодити нут до кімнатної температури. До нуту додати сіль, перець, сік лимона, часник, кунжутну пасту та оливкову олію. Пробити блендером. Додати 3 ст. л. рідини, у якій варився нут. Знову пробити блендером. При подачі полити оливковою олією.

Як готує свій хумус автор рецепта – дивіться нижче.

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Недавно ми писали про ще одну ізраїльську страву – картоплю мафрум, вона тушкується в томатній пасті.