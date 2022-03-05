Картопля мафрум з Ізраїлю – обсмажується, потім тушкується в томатній пасті

Картопля мафрум / Фото: instagram.com/viva.eda
Мафрум – це дуже популярна страва в Ізраїлі та дуже нагадує колумбійську фаршировану картоплю.
Але різниця є – мафрум після того, як обсмажиться з фаршем у клярі, заливається томатним соусом і тушкується впродовж однієї години.
Рецепт від фудблогерки viva.eda.
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Картопля мафрум
Картопля мафрум / Фото: instagram.com/viva.eda
Інгредієнти:
- картопля – 8-10 шт.;
- фарш – 300 г;
- часник – 3 зуб.;
- томатна паста;
- борошно;
- цибуля;
- спеції у фарш – чилі, коріандр, кориця, чорний перець;
- спеції в заливку – чилі, білий перець, мускатний горіх;
- зелень.
Для кляра:
- яйця – 2 шт.;
- томатна паста – 2 ст. л.
Як готують картопляний гуляш у Хорватії та Словенії – читайте тут.
Як приготувати:
- Картоплю очистити, відрізати кінці для стійкості, розрізати не до кінця у вигляді кишеньок, з однієї картоплі вийде кілька кишеньок. Замочити у солоній воді на 20 хвилин. Залишки картоплі натерти.
- Дрібно порізати цибулю, петрушку порубати, часник вичавити. Додати у фарш терту картоплю, цибулю, часник і зелень петрушки, додати яйце, спеції та сіль і все ретельно вимісити.
- Нафарширувати кишеньки картоплі щільно.
- Зробити яєчний кляр з томатною пастою. Розігріти олію для смаження. Вмочити картоплю в клярі, обваляти в борошні й обсмажити на середньому вогні до золотавої скоринки з усіх боків.
- Для заливки обсмажити цибулю з томатною пастою, додати трохи води та сіль.
- Картоплю залити соусом і тушкувати до готовності близько однієї години. Подавати із зеленню.