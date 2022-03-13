Рецепт очень сытного теплого салата с макаронами

Это не только красивый и вкусный салат, но и вполне полноценный обед или ужин. Как и все, где есть макароны, мясо и овощи, готовится он очень быстро.
Если нет помидора, используйте томатную пасту. Ею нужно сразу же заправить макароны после того, как они сварятся.
Теплый салат с макаронами / Фото: Ricette dolce facili
Будете использовать тушенку – слегка обжарьте ее на сковороде.
Рецепт канала Ricette dolce facili.
Теплый салат с макаронами
Ингредиенты:
- макароны;
- помидор или 2 ст. л. томатной пасты;
- соленые огурцы – 2 шт.;
- вареная колбаса или тушенка – 40 г;
- морковь – 1 шт.;
- кукуруза – 2 ст. л.;
- майонез – 2 ст. л.;
- сок лимона, соль – по вкусу.
Рецепт гуляша по-техасски, который тоже подается с макаронами, найдете здесь.
Как приготовить:
- Макароны отварить в подсоленной воде.
- Морковь натереть, огурцы, помидор и колбасу нарезать. Если используете тушенку, обжарьте ее на сковороде. Все соединить с макаронами.
- Добавить консервированную кукурузу.
- К майонезу добавить сок лимона, перемешать. Заправить салат и снова перемешать. Довести до вкуса солью.
Здесь подробней можно увидеть процесс приготовления салата.