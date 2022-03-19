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Рецепт салата "Бюджетного" из белокочанной капусты и картофеля

19 марта, 12:40
Картофель нужно отварить, уже нарезанный кубиком, а капусту замариновать в уксусе и с сахаром в течение 15 минут

Мало того, что бюджетный, этот салат – отличная находка для тех, кто придерживается поста. При желании можно сделать еще один подобный из фасоли и пекинской капусты.

Итак, картофель нужно нарезать средним кубиком и положить в кипящую воду. Чтобы он не разварился, добавьте немного уксуса и готовьте на медленном огне.

Салат "Бюджетный" / Фото: Цветкова Наталья

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Капуста слегка замаринуется за 10-15 минут тоже в уксусе с добавлением сахара. Заправлять салат можно или растительным маслом или соусом из горчицы и майонеза.

Рецепт с канала Цветкова Наталья.

Салат "Бюджетный"

Ингредиенты:

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  • капуста белокочанная – 400 г;
  • картофель – 3-4 шт,
  • соль, перец;
  • лук красный или обычный – 2 шт.;
  • майонез, яблочный уксус 6% – по 1,5 ст. л.;
  • растительное масло;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • маринованные огурцы – 3-4 шт.;
  • зернистая горчица – 1 ст. л.

Здесь узнаете рецепт теплого салата из макарон, ветчины или отварного мяса, консервированного горошка.

Как приготовить:

  1. Картофель очистить, нарезать кубиком. Кипящую воду посолить , добавить уксус, отварить картофель на медленном огне.
  2. Капусту нашинковать, хорошо посолить и помять руками. Добавить сахар и уксус, перемешать и дать постоять 15 минут.
  3. Картофель промыть под холодной водой.
  4. Лук обжарить на растительном масле несколько минут. В процессе добавить половину чайной ложки сахара для карамелизации.
  5. Добавить к картофелю. Добавить нарезанные огурцы.
  6. Соединить горчицу с майонезом, заправить салат. Довести до вкуса соль и перцем.

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