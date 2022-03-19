Рецепт салату "Бюджетного" з білокачанної капусти та картоплі

Мало того, що бюджетний, цей салат – прекрасна знахідка для тих, хто дотримується посту. За бажання можна зробити ще один подібний з квасолі та пекінської капусти.
Отже, картоплю треба нарізати середнім кубиком і покласти в киплячу воду. Щоб вона не розварилася, додайте трохи оцту та готуйте на повільному вогні.
Салат "Бюджетний" / Фото: Цветкова Наталья
Капуста злегка замаринується за 10-15 хвилин теж в оцті з додаванням цукру. Заправляти салат можна або олією або соусом з гірчиці та майонезу.
Рецепт з каналу Цвєткова Наталія.
Салат "Бюджетний"
Інгредієнти:
- капуста білокачанна – 400 г;
- картопля – 3-4 шт,
- сіль перець;
- цибуля червона або звичайна – 2 шт.;
- майонез, яблучний оцет 6% – по 1,5 ст. л.;
- олія;
- цукор – 1 ст. л.;
- мариновані огірки – 3-4 шт.;
- зерниста гірчиця – 1 ст. л.
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Як приготувати:
- Картоплю почистити, нарізати кубиком. Киплячу воду посолити, додати оцет, відварити картоплю на повільному вогні.
- Капусту нашаткувати, добре посолити і пом'яти руками. Додати цукор та оцет, перемішати і дати постояти 15 хвилин.
- Картоплю промити під холодною водою.
- Цибулю обсмажити на олії кілька хвилин. У процесі додати половину чайної ложки цукру для карамелізації.
- Додати до картоплі. Додати нарізані огірки.
- Поєднати гірчицю з майонезом, заправити салат. Довести до смаку сіль та перцем.