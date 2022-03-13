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Рецепт дуже ситного теплого салату з макаронами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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13 березня, 17:44
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В оригінальному рецепті використовується шинка, її міняємо на відварене м'ясо, варену ковбасу або тушенину
Теплий салат з макаронами
Теплий салат з макаронами / Фото: Ricette dolce facili

Це не тільки красивий та смачний салат, а й цілком повноцінний обід або вечеря. Як і все, де є макарони, м'ясо та овочі, готується він дуже швидко.

Якщо немає помідора, використовуйте томатну пасту. Нею потрібно одразу ж заправити макарони після того, як вони зваряться.

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Використовуватимете тушенину – злегка обсмажте її на сковороді.

Рецепт каналу Ricette dolce facili.

Теплий салат з макаронами

Інгредієнти:

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  • макарони;
  • помідор або 2 ст. л. томатної пасти;
  • солоні огірки – 2 шт.;
  • варена ковбаса або тушенина – 40 г;
  • морква – 1 шт.;
  • кукурудза – 2 ст. л.;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • сік лимона, сіль – за смаком.

Рецепт гуляшу по-техаськи, який теж подається з макаронами, знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Макарони відварити у підсоленій воді.
  2. Моркву натерти, огірки, помідор та ковбасу нарізати. Якщо використовуєте тушенину, обсмажте її на сковороді. Усе поєднати з макаронами.
  3. Додати консервовану кукурудзу.
  4. До майонезу додати сік лимона, перемішати. Заправити салат і знову перемішати. Довести до смаку сіллю.

Тут докладніше можна побачити процес приготування салату.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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