Рецепт дуже ситного теплого салату з макаронами

Це не тільки красивий та смачний салат, а й цілком повноцінний обід або вечеря. Як і все, де є макарони, м'ясо та овочі, готується він дуже швидко.
Якщо немає помідора, використовуйте томатну пасту. Нею потрібно одразу ж заправити макарони після того, як вони зваряться.
Використовуватимете тушенину – злегка обсмажте її на сковороді.
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Рецепт каналу Ricette dolce facili.
Теплий салат з макаронами
Інгредієнти:
- макарони;
- помідор або 2 ст. л. томатної пасти;
- солоні огірки – 2 шт.;
- варена ковбаса або тушенина – 40 г;
- морква – 1 шт.;
- кукурудза – 2 ст. л.;
- майонез – 2 ст. л.;
- сік лимона, сіль – за смаком.
Рецепт гуляшу по-техаськи, який теж подається з макаронами, знайдете тут.
Як приготувати:
- Макарони відварити у підсоленій воді.
- Моркву натерти, огірки, помідор та ковбасу нарізати. Якщо використовуєте тушенину, обсмажте її на сковороді. Усе поєднати з макаронами.
- Додати консервовану кукурудзу.
- До майонезу додати сік лимона, перемішати. Заправити салат і знову перемішати. Довести до смаку сіллю.
Тут докладніше можна побачити процес приготування салату.