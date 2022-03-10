Вечеря за 10 хвилин – потрібні макарони, тушенина, цибуля та часник

Коли цибуля і часник злегка обсмажаться, то за наявності туди можна додати терту моркву. Якщо в тушенині багато рідини, то злийте її, щоб використати потім