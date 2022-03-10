Вечеря за 10 хвилин – потрібні макарони, тушенина, цибуля та часник

Макарони з тушениною / Фото: dashamalahova.com
Забігаючи наперед – як зробити швидку домашню тушенину з тривалим терміном зберігання – ми розповідали.
Для цієї вечері підійде будь-яка тушенина, тобто будь-якого м'яса.
Поки макарони варяться, ви швидко приготуєте м'ясо.
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Макарони з тушениною
Макарони з тушениною / Фото: instagram.com/chronic_culinary
Інгредієнти:
- макарони – 500 г;
- тушонка – 2 або 1 бляшанка;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 4 зуб.;
- олія, сіль, перець.
Тут дізнаєтеся рецепт ще однієї ситної та простої вечері – картоплі по-швейцарськи.
Як приготувати:
- Поставити макарони варитися.
- Цибулю обсмажити до прозорості, додати подрібнений часник, злегка обсмажити. Висипати тушенину, готувати 2-3 хвилини.
- Злити воду з макаронів, перемішати з тушениною.