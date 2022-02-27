Гуляш по-техаськи, подається з макаронами – як приготувати і простий рецепт

Гуляш по-техаськи / Фото: dinnersdishesanddesserts.com
Зазвичай, коли ми кажемо "гуляш", то уявляємо нарізане крупно м'ясо з овочами, тушковане з прянощами.
Як з'ясувалося, що в Техасі його уявляють інакше. А саме – це яловичий фарш, тушкований з томатами у власному соку та квасолею.
Потім усе це потрапляє до макаронів і готується разом близько 20 хвилин.
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Рецепт зі сторінки Тrimdownclub.com.
Гуляш по-техаськи
Гуляш по-техаськи / Фото: www.trimdownclub.com
Інгредієнти:
- 15 мл оливкової олії;
- 2 шт. нарізаної цибулі;
- 450 г фаршу;
- 1 шт. нарізаний болгарський перець;
- 150 г томатів у власному соку;
- 1 ч. л. меленого чорного перцю;
- 1 ст. л. перцю чилі;
- макарони;
- 1 зубчик часнику, подрібнений;
- 2 ч. л. цукру;
- 480 г консервованої або вареної квасолі.
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Як приготувати:
- Обсмажити цибулю до прозорості близько 5 хвилин. Додати фарш та болгарський перець, обсмажити до рум'яного кольору.
- Злити зайвий жир і додати помідори та квасолю. Додати приправи та цукор, перемішати. Зменшити вогонь, тушкувати 30 хвилин.
- Відварити макарони, додати г гуляшу та готувати під кришкою 20 хвилин.