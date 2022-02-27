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Гуляш по-техаськи, подається з макаронами – як приготувати і простий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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27 лютого, 12:44
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Ще цей гуляш нагадує макарони по-флотськи, тільки багатше. До фаршу потрібно додати варену квасолю та томати у власному соку
Гуляш по-техаськи
Гуляш по-техаськи / Фото: dinnersdishesanddesserts.com

Зазвичай, коли ми кажемо "гуляш", то уявляємо нарізане крупно м'ясо з овочами, тушковане з прянощами.

Як з'ясувалося, що в Техасі його уявляють інакше. А саме – це яловичий фарш, тушкований з томатами у власному соку та квасолею.

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Потім усе це потрапляє до макаронів і готується разом близько 20 хвилин.

Рецепт зі сторінки Тrimdownclub.com.

Гуляш по-техаськи

Гуляш по-техаськи
Гуляш по-техаськи / Фото: www.trimdownclub.com

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Інгредієнти:

  • 15 мл оливкової олії;
  • 2 шт. нарізаної цибулі;
  • 450 г фаршу;
  • 1 шт. нарізаний болгарський перець;
  • 150 г томатів у власному соку;
  • 1 ч. л. меленого чорного перцю;
  • 1 ст. л. перцю чилі;
  • макарони;
  • 1 зубчик часнику, подрібнений;
  • 2 ч. л. цукру;
  • 480 г консервованої або вареної квасолі.

Тут дізнаєтесь рецепт величезної чиказької піци.

Як приготувати:

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  1. Обсмажити цибулю до прозорості близько 5 хвилин. Додати фарш та болгарський перець, обсмажити до рум'яного кольору.
  2. Злити зайвий жир і додати помідори та квасолю. Додати приправи та цукор, перемішати. Зменшити вогонь, тушкувати 30 хвилин.
  3. Відварити макарони, додати г гуляшу та готувати під кришкою 20 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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