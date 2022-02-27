Гуляш по-техаськи, подається з макаронами – як приготувати і простий рецепт

Ще цей гуляш нагадує макарони по-флотськи, тільки багатше. До фаршу потрібно додати варену квасолю та томати у власному соку

Гуляш по-техаськи / Фото: dinnersdishesanddesserts.com

Зазвичай, коли ми кажемо "гуляш", то уявляємо нарізане крупно м'ясо з овочами, тушковане з прянощами.

Як з'ясувалося, що в Техасі його уявляють інакше. А саме – це яловичий фарш, тушкований з томатами у власному соку та квасолею.

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Потім усе це потрапляє до макаронів і готується разом близько 20 хвилин.

Рецепт зі сторінки Тrimdownclub.com.

Гуляш по-техаськи

Гуляш по-техаськи / Фото: www.trimdownclub.com

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Інгредієнти:

15 мл оливкової олії;

2 шт. нарізаної цибулі;

450 г фаршу;

1 шт. нарізаний болгарський перець;

150 г томатів у власному соку;

1 ч. л. меленого чорного перцю;

1 ст. л. перцю чилі;

макарони;

1 зубчик часнику, подрібнений;

2 ч. л. цукру;

480 г консервованої або вареної квасолі.

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Як приготувати:

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