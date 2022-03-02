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СЬОГОДНІ Їжа

Пекінська капуста, квасоля та кукурудза – простий рецепт салату на кожен день

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 березня, 09:10
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Авторка рецепта пропонує заправити салат майонезом. Тут підійде і олія, і сметана. Наприкінці потрібно прикрасити сухариками
Салат з пекінської капусти
Салат з пекінської капусти / Фото: Depositphotos

Найсоковитішою пекінська капуста буває взимку та ранньою весною. Тому салати з нею треба готувати активно.

Як зробити суперкорисний і легкий з гірчичною заправкою – ми публікували.

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Цей салат ситний, у ньому є консервована або варена квасоля з кукурудзою.

Рецепт від фудблогерки vkusniy.post.

Салат з пекінською капустою та сухариками

Салат з пекінської капусти з кукурудзою
Салат з пекінської капусти з кукурудзою / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти на 2 порції:

  • 150 г пекінської капусти;
  • 100 г кукурудзи;
  • 100 г консервованої квасолі;
  • жменя сухариків;
  • майонез.

Тут читайте рецепт салат соковитих стейків з пекінської капусти.

Як приготувати:

  1. Капусту тонко нашаткувати. Додати кукурудзи та квасолю, заправити майонезом.
  2. Перед подачею посипати сухариками.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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