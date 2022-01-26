Що готувати в січні – простий рецепт соковитого стейку з пекінської капусти

Продовжуємо поповнювати список корисних та оригінальних страв із сезонних овочів. Про те, як приготувати фрикадельки і запекти разом з брюссельською капустою, ми знаємо.
Пекінська капуста – знахідка не лише для тих, хто дотримується правильного харчування, а й тих, хто шукає оригінальний та безумовно смачний гарнір.
У рецепті від Сooktoria.com пропонують взяти соєвий соус, трохи кленового сиропу, базилік, орегано, кунжут та сухий часник. Кількість цих спецій залежатиме від розміру вашої капусти та особистих уподобань у смакових відтінках.
Далі по темі
Нижче знайдете ще один відеорецепт приготування стейків з пекінської капусти. І там вона не запікається, а смажиться на сковороді.
Стейки з пекінської капусти
Інгредієнти:
- пекінська капуста;
- олія;
- соєвий соус;
- кленовий сироп або трохи меду;
- орегано, базилік;
- сушений часник, копчена паприка;
- сіль, перець.
Тут знайдете ще один цікавий рецепт із сезонним коренеплодом – пюре з ріпи.
Як приготувати:
- Для соусу змішайте сироп, соєвий соус та інші спеції та трави, а також додайте олію.
- У капусти зніміть верхнє листя, наріжте кільцями завтовшки 3-4 см. Викладіть на застелене деко і рясно змастіть соусом.
- Випікайте близько 30 хвилин за 190 градусів до карамелізації капусти. Подавайте гарячою, прикрасивши петрушкою та поливши соком лимона.
У цьому відео пропонують готувати стейки з пекінської капусти на сковороді.