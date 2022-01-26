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Що готувати в січні – простий рецепт соковитого стейку з пекінської капусти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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26 січня, 10:22
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Це проста та легка їжа з ідеальним поєднанням солоного та солодкого смаків. Смачний гарнір і повноцінна самостійна страва
Стейк з пекінської капусти
Стейк з пекінської капусти / Фото: eatsomethingvegan.com

Продовжуємо поповнювати список корисних та оригінальних страв із сезонних овочів. Про те, як приготувати фрикадельки і запекти разом з брюссельською капустою, ми знаємо.

Пекінська капуста – знахідка не лише для тих, хто дотримується правильного харчування, а й тих, хто шукає оригінальний та безумовно смачний гарнір.

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У рецепті від Сooktoria.com пропонують взяти соєвий соус, трохи кленового сиропу, базилік, орегано, кунжут та сухий часник. Кількість цих спецій залежатиме від розміру вашої капусти та особистих уподобань у смакових відтінках.

Нижче знайдете ще один відеорецепт приготування стейків з пекінської капусти. І там вона не запікається, а смажиться на сковороді.

Стейки з пекінської капусти

Стейк з пекінської капусти
Стейк з пекінської капусти / Фото: cooktoria.com

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Інгредієнти:

  • пекінська капуста;
  • олія;
  • соєвий соус;
  • кленовий сироп або трохи меду;
  • орегано, базилік;
  • сушений часник, копчена паприка;
  • сіль, перець.

Тут знайдете ще один цікавий рецепт із сезонним коренеплодом – пюре з ріпи.

Як приготувати:

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  1. Для соусу змішайте сироп, соєвий соус та інші спеції та трави, а також додайте олію.
  2. У капусти зніміть верхнє листя, наріжте кільцями завтовшки 3-4 см. Викладіть на застелене деко і рясно змастіть соусом.
  3. Випікайте близько 30 хвилин за 190 градусів до карамелізації капусти. Подавайте гарячою, прикрасивши петрушкою та поливши соком лимона.

У цьому відео пропонують готувати стейки з пекінської капусти на сковороді.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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