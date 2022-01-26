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Что готовить в январе – простой рецепт сочного стейка из пекинской капусты

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 января, 10:22
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Это простая и легка еда с идеальным сочетанием соленого и сладкого вкусов. Отличный гарнир и вплоне полноценное самостоятельное блюдо
Стейк из пекинской капусты
Стейк из пекинской капусты / Фото: eatsomethingvegan.com

Продолжаем пополнять список полезных и оригинальных блюд из сезонных овощей. О том, как приготовить фрикадельки и запечь из вместе с брюссельской капустой, мы знаем.

Пекинская капуста – находка не только для тех, кто придерживается правильного питания, но и тех, кто ищет оригинальный и безусловно вкусный гарнир.

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В рецепте от Сooktoria.com предлагают взять соевый соус, немного кленового сиропа, базилик, орегано, кунжут и сухой чеснок. Количество этих специй будет зависеть от размера вашей капусты и личных предпочтений во вкусовых оттенках.

Ниже найдете еще один видеорецепт приготовления стейков из пекинской капусты. В этом случае она не запекается, а жарится на сковороде.

Стейки из пекинской капусты

Стейк из пекинской капусты
Стейк из пекинской капусты / Фото: cooktoria.com

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Ингредиенты:

  • пекинская капуста;
  • растительное масло;
  • соевый соус;
  • кленовый сироп или немного меда;
  • орегано, базилик;
  • сушеный чеснок, копченая паприка;
  • соль, перец.

Здесь найдете еще один интересный рецепт с сезонным корнеплодом – пюре из репы.

Как приготовить:

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  1. Для соуса смешайте сироп, соевый соус и остальные специи и травы, а также добавьте растительное масло.
  2. У капусты снимите верхние листья, нарежьте кольцами толщиной 3-4 см. Выложите на застеленый противень и обильно смажьте соусом.
  3. Выпекайте около 30 минут при 190 градусов, до карамелизации капусты. Подавайте горячей, украсив петрушкой и полив соком лимона.

В этом видео предлагают готовить стейки из пекинской капусты на сковороде.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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