Що готувати у січні – швидкий рецепт пюре з ріпи

Коли ми кажемо про сезонні продукти, зокрема, про овочі, то згадуємо про буряки та різноманітність страв з ними.
І абсолютно несправедливо обходимо стороною ріпу, як кажуть фахівці, багату на вітаміни та клітковину.
З ріпи може вийти прекрасна та некалорійна альтернатива картопляному пюре. Прихильники правильного харчування це оцінять.
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Фудблогерка zavtrak_s_veganom радить приготувати до цього пюре гриби, обсмажені зі спеціями та часником.
Пюре з ріпи
Інгредієнти:
- 450-500 г ріпи;
- 2-3 ст. л. оливкової олії;
- по 1 ч. л. сиропу топінамбура та соку лимона;
- 1/4 ч. л. свіжомеленого чорного перцю або імбиру;
- щіпка мускатного горіха;
- свіжий чебрець;
- сіль – за смаком.
Як приготувати:
- Ріпу почистити та нарізати на квадрати.
- Відварити в окропі із сіллю впродовж 30 хвилин.
- У готову ріпу додати олію, сироп (цукор), лимонний сік, листя свіжого чебрецю і спеції.
- Подрібнити до бажаної консистенції.
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