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Що готувати у січні – швидкий рецепт пюре з ріпи

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 січня, 13:49
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Це пюре може стати чудовою альтернативою картопляному. Ріпа гірчить, тому авторка рецепта радить нейтралізувати це сиропом топінамбура. Його можна замінити чайною ложкою цукру
Пюре з ріпи
Пюре з ріпи / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom/

Коли ми кажемо про сезонні продукти, зокрема, про овочі, то згадуємо про буряки та різноманітність страв з ними.

І абсолютно несправедливо обходимо стороною ріпу, як кажуть фахівці, багату на вітаміни та клітковину.

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З ріпи може вийти прекрасна та некалорійна альтернатива картопляному пюре. Прихильники правильного харчування це оцінять.

Фудблогерка zavtrak_s_veganom радить приготувати до цього пюре гриби, обсмажені зі спеціями та часником.

Пюре з ріпи

Інгредієнти:

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  • 450-500 г ріпи;
  • 2-3 ст. л. оливкової олії;
  • по 1 ч. л. сиропу топінамбура та соку лимона;
  • 1/4 ч. л. свіжомеленого чорного перцю або імбиру;
  • щіпка мускатного горіха;
  • свіжий чебрець;
  • сіль – за смаком.

Як приготувати:

  1. Ріпу почистити та нарізати на квадрати.
  2. Відварити в окропі із сіллю впродовж 30 хвилин.
  3. У готову ріпу додати олію, сироп (цукор), лимонний сік, листя свіжого чебрецю і спеції.
  4. Подрібнити до бажаної консистенції.

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Ірина Маслова
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