Суперкорисний салат з пекінською капустою – простий рецепт

Це овочевий салат. Ще потрібні помідори, червона цибуля, консервовані квасоля та кукурудза. Заправляється соусом на основі гірчиці, лимонного соку та оливкової олії

/ Фото: Depositphotos

Пекінська капуста – один з найкласніших сезонних овочів, який так і проситься потрапити до салатів. Якщо вже встигли спробувати салат з редькою та сиром, то до вечері можна з'їсти і цей.

Він максимально корисний та легкий. Це стосується як інгредієнтів, так і процесу приготування.

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Кількість овочів – на око. Додайте більше того, що любите.

Фублогерка shef_po_salatam рекомендує додати ще й броколі. Беріть її на свій смак і злегка відваріть.

Салат з пекінською капустою та гірчичною заправкою

Салат з пекінською капустою та гірчичною заправкою / Фото: instagram.com/shef_po_salatam/

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Інгредієнти:

пекінська капуста;

томати;

червона цибуля;

кукурудза;

квасоля;

мікрозелень;

броколі – за бажанням.

Для заправки:

1 ч. л. гірчиці;

2 ст. л. соку лимона;

4 ст. л. оливкової олії;

сіль, перець.

І ще один салат з консервованою квасолею можна спробувати приготувати. Для нього потрібні печериці.

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Як приготувати: