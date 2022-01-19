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Салат з редькою та сиром – легкий рецепт для смачного завершення дня

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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19 січня, 20:10
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Сир потрібен ваш улюблений твердий, а салат заправляється на вибір – майонезом, сметаною або йогуртом. Якщо майонез, то, звісно, краще, коли він буде домашнім
Салат з редькою
Салат з редькою / Фото: instagram.com/lenatsinkevich

Коли, як не взимку, активно готувати з коренеплодів. Якщо поки не куштували максимально збалансований салат "Богатир" з буряків, то обов'язково зробіть це.

Цей же салат з редьки, яку потрібно тонко натерти. До неї додасться твердий тертий сир і трохи часнику.

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Рецепт зі сторінки iamcookru.

Салат з редькою та сиром

Салат з редькою та сиром
Салат з редькою та сиром / Фото: instagram.com/iamcookru/

Інгредієнти:

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  • Редька – 1 шт.
  • Сир твердий – 40 г
  • Майонез або йогурт – 1 ст. л.
  • Сіль – за бажанням
  • Часник – 1 зубчик

Якщо потрібно нагодувати ситно, варто спробувати приготувати ліонський салат з беконом та яйцем.

Як приготувати:

  1. Редьку почистити та натерти на тертці. Злегка обім'яти руками.
  2. Натерти твердий сир, вичавити часник.
  3. Поєднати підготовлені інгредієнти. Заправити йогуртом або майонезом, приправити сіллю за смаком.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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