Салат с редькой и сыром – легкий рецепт для вкусного завершения дня

Сыр нужен ваш любимый твердый, а заправляется салат на выбор – майонезом, сметаной или йогуртом. Если майонез, то, конечно, лучше, когда он будет домашним

Салат с редькой / Фото: instagram.com/lenatsinkevich

Когда, как не зимой, активно готовить из корнеплодов. Если пока не попробовали максимально сбалансированный салат "Богатырь" из свеклы, то обязательно сделайте это.

Этот же салат из редьки, которую нужно тонко натереть. К ней добавится твердый тертый сыр и немного чеснока.

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Рецепт со страницы iamcookru.

Салат с редькой и сыром

Салат с редькой и сыром / Фото: instagram.com/iamcookru/

Ингредиенты:

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Редька – 1 шт.

Сыр твердый – 40 г

Майонез или йогурт – 1 ст. л.

Соль – по желанию

Чеснок – 1 зубчик

Если нужно накормить сытно, то стоит попробовать приготовить лионский салат с беконом и яйцом.

Как приготовить: