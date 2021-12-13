Рецепт сдобных булочек, которые когда-то стоили 9 копеек

Пышные и невероятно вкусные булочки за 9 копеек у многих вызовут трепет. За ними с удовольствием бежали в магазин и во время школьных перемен в столовые.
Если сметанные лепешки были огромными, около 14 сантиметров в диаметре, то эти сдобные булочки были гораздо меньше. Но высокие.
Сдобные булочки за 9 копеек / Фото: instagram.com/vita.moms/
Кто-то ел их просто так, кто-то разрезал пополам и потом соединял сливочным маслом. Да что говорить, когда они не съедались, то их успешно превращали во вкусные сухарики.
В рецепте от vita.moms есть сухие или живые дрожжи, фубдлогер рекомендует брать живые.
Сдобные булочки из детства
Ингредиенты:
- по 250 мл молока, воды;
- 30 г живых дрожжей или 16 г сухих (живые лучше)
- 100 г сливочного масла;
- 150 г сахара;
- 2 яйца;
- 1 кг муки;
- щепотка соли.
Хрустящая посыпка:
- по 1 ст. л. холодного сливочного масла, сахара;
- 2 ст. л. муки.
Как приготовить:
- Теплое молоко и воду смешать с сахаром и дрожжами. Добавить 3 ст. л. муки, перемешать и поставить опару на 10 минут в теплое место. Когда опара будет готова, перелить в большую кастрюлю, вмешать туда яйца, соль, масло комнатной температуры, муку.
- Вымесить эластичное тесто, оно должно немного липнуть к рукам. Накрыть полотенцем и дать подойти в теплом месте. Тесто должно увеличиться в два раза. Затем обмять.
- Противень смазать маслом и сформировать булочки. Смазать желтком.
- Для посыпки перетереть сливочное масло с сахаром и мукой, посыпать булочки. Можно добавить изюм.
- Выпекать при 180 градусах на режиме верх/низ до румяности.