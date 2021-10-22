Рецепт сливочного супа с курицей и овощами для вкусного завершения дня

Текстурный, ароматный и согревающий суп – это максимально удачный выбор к ужину. Да и обеду тоже. На сайте для приверженцев вкусной и здоровой пищи – Аmbitiouskitchen.com – есть отличный рецепт куриного супа.
Готовится на грудке и с цветной капустой, картофелем, морковью и зеленым горошком. Чтобы воспроизвести этот действительно интересный рецепт, познакомьтесь с лайфхаками для идеально приготовленного супа.
Куриный суп / Фото: www.eatthis.com
Куриный суп с овощами
Ингредиенты:
- 400 г куриной грудки, нарезанной кубиками;
- 1 белая луковица, нарезанная;
- 2 крупные моркови, нарезанные ломтиками;
- 250 г нарезанного кубиками картофеля;
- 250 г мелко нарезанной цветной капусты;
- 1 ч. л. сушеного тимьяна;
- 2 стакана молока;
- 3 стакана куриного бульона;
- 1 стакан свежего или замороженного горошка;
- оливковое масло;
- соль, перец, специи – по вкусу.
Как приготовить:
- Поставьте сковороду на средний огонь. Добавьте оливковое масло. Как только масло станет горячим, добавьте нарезанную кубиками куриную грудку и обильно приправьте солью и перцем. Готовьте курицу в течение 4-6 минут. Переложите в миску.
- В той же сковороде обжарьте нарезанный лук, нарезанную морковь, нарезанный кубиками картофель, нарезанную кубиками цветную капусту и тимьян. Обжаривайте несколько минут, пока лук не станет мягким, затем добавьте молоко, куриный бульон, соль и перец. Дайте смеси покипеть на медленном огне в течение 10 минут или пока картофель не станет мягким.
- Затем 3 стакана супа измельчите в блендере. Переложите пюре обратно в кастрюлю.
- Добавьте вареную курицу и замороженный горошек. Дайте покипеть еще 5-10 минут, чтобы она немного загустела. Попробуйте и при необходимости добавьте еще соли и перца. Подавать с крекерами.