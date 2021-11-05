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Рецепт сырника-пирога, который сократит приготовление завтрака до минимума

Ирина Маслова
5 ноября, 07:01
Ничего особенного в этом сырнике-пироге нет, разве что его размер и заметно меньшая трата времени на приготовление. В рецепте есть изюм, который можно заменить сухофруктами или свежими ягодами

Сырники бывают традиционными, бывают с зеленью и добавлением твердого сыра, а бывают сырники-пироги.

Это значит, что вы получите большой сырник, которым наестся вся семья, ну а про экономию времени с утра говорить будет лишним.

Сырник-пирог - рецепт / Фото: Алена Митрофанова

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Автор рецепта – Алена Митрофанова – предлагает взять изюм или сухофрукты, чтобы улучшить вкус этого гигантского сырника.

Сырник-пирог

Ингредиенты:

  • 300 г творога;
  • 2 яйца;
  • по 150 г муки, сахара;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 2 ст. л растительного масла;
  • ванилин или цедра лимона, щепотка соли, горсть изюма.

Как приготовить:

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  1. Изюм замочить в горячей воде.
  2. Творог перетереть или перебить блендером до однородности. Вбить яйца, добавить соль, сахар, ванилин.
  3. Просеять к творогу муку с разрыхлителем. Перемешать. Добавить обсушенный изюм и растительное масло.
  4. Выложить на сковороду и разравнять.
  5. Жарить до румяной корочки с обеих сторон.