Рецепт сирника-пирога, який скоротить приготування сніданку до мінімуму

5 листопада, 07:01

Нічого особливого в цьому сирнику-пирозі немає, хіба що його розмір і помітно менша витрата часу на приготування. У рецепті є родзинки, які можна замінити сухофруктами або свіжими ягодами