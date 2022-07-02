Рецепт вишневого варенья на зиму, которое не темнеет (видео)

Пожалуй, это третье по популярности варенье после клубничного и малинового. Вишневое отличается невероятным ароматом и цветом, его можно использовать в выпечке, десертах и как топпинг для мороженого.
Главная задача – это чтобы варенье не потемнело в процессе, а ягоды не разварились и держали форму.
Вишневое варенье на зиму / Фото: Depositphotos, pixabay.com, Коллаж: Сегодня
В рецепте MELISSА MIR FOOD вишня варится с косточками. Перед этим нужно сделать сироп. Перемешивайте варенье шумовкой и очень осторожно.
Вишневое варенье
Вишневое варенье
Ингредиенты:
- 2 кг вишни;
- 1,8 кг сахара;
- 1 стакан воды.
Как приготовить:
- Вишню помыть, перебрать.
- В кастрюле с толстым дном соединить сахар и стакан воды, довести сироп до кипения.
- Выложить вишни, довести до кипения. Пену снимать.
- Варить до нужной густоты, пока ягоды не потяжелеют, около 20 минут.
- Стряхнуть кастрюлю и еще раз снять пену.
- Разлить в стерилизованные банки, хорошо укутать.
Процесс приготовления этого варенья смотрите в видео.
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