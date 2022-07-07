Рецепт ярко-желтых яичных блинов на завтрак – вкусные с любой начинкой (фото)

Обычно, если мы решаемся нажарить блинов с утра, то они бывают чаще сладкими. Попробуйте их с корицей и глазурью.
Яичные блины удовлетворят еще и любителей омлетов. Жарить их нужно на медленном огне около двух минут с каждой стороны.
Как приготовить яичные блины на завтрак
Для начинки можно взять куриное филе с сыром и свежим помидором. Ветчину с сыром. Красную рыбу со сливочным сыром и авокадо. Обжаренные с луком грибы.
В общем, будет вкусно. Так что увеличивайте пропорции ингредиентов в несколько раз, чем у cookbook_darya.
Яичные блины на завтрак
Яичные блины на завтрак
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 4 ст. л. молока;
- 1 ст. л. рисовой муки или обычной муки;
- соль, перец, зелень.
Как приготовить:
- Соединить все ингредиенты. Пожарить яичные блины на медленном огне до готовности.
- Выложить начинку, завернуть в рулетики, выложить в форму для запекания.
- Запекать 5 минут при 180 градусах.
- Разогреть сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выпечь блины на медленном огне по 2 минуты с каждой стороны.
Если нужно вкусно накормить ребенка утром, попробуйте зеленые "Блины Шрека".