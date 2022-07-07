Рецепт яскраво-жовтих млинців на сніданок – смачні з будь-якою начинкою (фото)

Зазвичай, якщо ми наважуємося насмажити млинців з ранку, то вони бувають частіше солодкими. Спробуйте їх з корицею та глазур'ю.
Яєчні млинці задовольнять ще й любителів омлетів. Смажити їх потрібно на повільному вогні близько двох хвилин з кожного боку.
Як приготувати млинці на сніданок
Для начинки можна взяти куряче філе із сиром та свіжим помідором. Шинку із сиром. Червону рибу з вершковим сиром і авокадо. Смажені з цибулею гриби.
Отже, буде смачно. Тож збільшуйте пропорції інгредієнтів у кілька разів, ніж у cookbook_darya.
Яєчні млинці на сніданок
Яєчні млинці на сніданок
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- 4 ст. л. молока;
- 1 ст. л. рисового борошна або звичайного борошна;
- сіль, перець, зелень.
Як приготувати:
- Поєднати всі інгредієнти. Посмажити яєчні млинці на повільному вогні до готовності.
- Викласти начинку, загорнути в рулетики, викласти у форму для запікання.
- Запікати 5 хвилин за 180 градусів.
- Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Випікати млинці на повільному вогні по 2 хвилини з кожного боку.
Якщо потрібно смачно нагодувати дитину вранці, спробуйте зелені "Млинці Шрека".