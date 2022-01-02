Рецепты глинтвейна из красного и белого вина для приятной прогулки

Впереди еще один выходной, за столом сидеть уже не очень хочется – пора выбираться на улицу с глинтвейном на пару. Этот самый зимний напиток согреет и поднимет настроение.
Рецептов его много, глинтвейн даже готовят на основе кофе и чая.
Рецепты глинтвейна из белого и красного вина / Фото: Коллаж: Сегодня
Предлагаем два классических варианта на основе белого и красного вина.
Для глинтвейна по рецепту pekyshka.m предлагается сначала приготовить сироп с небольшим количеством вина, а только потом вылить остальное.
В белый глинтвейн от la_moldova рекомендуется добавить 1 столовую ложку крепкого алкоголя.
Глинтвейн из белого вина
Ингредиенты:
- 1 бутылка сухого белого вина;
- 100 г воды;
- 6-8 кусочков сахара;
- 5 бутонов гвоздики;
- 2 палочки корицы;
- по половине апельсина, яблока;
- 1 ст. л. крепкого алкоголя.
Как приготовить:⠀
- Воду с сахаром и специями довести до кипения. Апельсин и яблоко порезать тонкими кружочками. Добавить в кипящую воду, варить 1 минуту.
- Добавить вино, довести до кипения, но не кипятить. ⠀
- Можно добавить ложку коньяка или рома. Снять с огня, накрыть крышкой, дать настояться 20 минут.
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Глинтвейн из красного вина
Ингредиенты:
- 2 бутылки красного сухого вина;
- 2 мандарина;
- по 1 лимон, лайм;
- 200 г сахарной пудры;
- 6 шт. гвоздики;
- 1 палочка корицы;
- 3 лаврового листа;
- 1 целый мускатный орех;
- 1 стручок ванили;
- 2 звездочки бадьяна.
Как приготовить:
- Срезать большую часть кожуры с мандарина, лимона и лайма.
- Поместить сахарную пудру, сок мандарина и кожуру в большую кастрюлю, включить средний огонь.
- Добавить гвоздику, корицу, лавровый лист, мускатный орех. Разрезать стручок ванили пополам, достать сердцевину и добавить ее в кастрюлю. Влить вино так, чтобы оно только покрыло сахар и пряности.
- Помешивать, пока сахар полностью не растворится в вине. Довести до кипения, готовить 4-5 минут, пока не образуется сироп.
- Как только сироп будет готов, нужно убавить температуру, добавить бадьян и остальное. Аккуратно подогревать вино в течение 5 минут.