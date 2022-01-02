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Рецепты глинтвейна из красного и белого вина для приятной прогулки

Ирина Маслова
2 января, 12:30
Если у вас есть огромный опыт в приготовлении напитка, то количество специй из вариантов ниже можно менять. Гвоздика, корица и мускатный орех нужны обязательно

Впереди еще один выходной, за столом сидеть уже не очень хочется – пора выбираться на улицу с глинтвейном на пару. Этот самый зимний напиток согреет и поднимет настроение.

Рецептов его много, глинтвейн даже готовят на основе кофе и чая.

Рецепты глинтвейна из белого и красного вина / Фото: Коллаж: Сегодня

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Предлагаем два классических варианта на основе белого и красного вина.

Для глинтвейна по рецепту pekyshka.m предлагается сначала приготовить сироп с небольшим количеством вина, а только потом вылить остальное.

В белый глинтвейн от la_moldova рекомендуется добавить 1 столовую ложку крепкого алкоголя.

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Глинтвейн из белого вина

Ингредиенты:

  • 1 бутылка сухого белого вина;
  • 100 г воды;
  • 6-8 кусочков сахара;
  • 5 бутонов гвоздики;
  • 2 палочки корицы;
  • по половине апельсина, яблока;
  • 1 ст. л. крепкого алкоголя.

Как приготовить:⠀

  1. Воду с сахаром и специями довести до кипения. Апельсин и яблоко порезать тонкими кружочками. Добавить в кипящую воду, варить 1 минуту.
  2. Добавить вино, довести до кипения, но не кипятить. ⠀
  3. Можно добавить ложку коньяка или рома. Снять с огня, накрыть крышкой, дать настояться 20 минут.

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Глинтвейн из красного вина

Ингредиенты:

  • 2 бутылки красного сухого вина;
  • 2 мандарина;
  • по 1 лимон, лайм;
  • 200 г сахарной пудры;
  • 6 шт. гвоздики;
  • 1 палочка корицы;
  • 3 лаврового листа;
  • 1 целый мускатный орех;
  • 1 стручок ванили;
  • 2 звездочки бадьяна.

Как приготовить:

  1. Срезать большую часть кожуры с мандарина, лимона и лайма.
  2. Поместить сахарную пудру, сок мандарина и кожуру в большую кастрюлю, включить средний огонь.
  3. Добавить гвоздику, корицу, лавровый лист, мускатный орех. Разрезать стручок ванили пополам, достать сердцевину и добавить ее в кастрюлю. Влить вино так, чтобы оно только покрыло сахар и пряности.
  4. Помешивать, пока сахар полностью не растворится в вине. Довести до кипения, готовить 4-5 минут, пока не образуется сироп.
  5. Как только сироп будет готов, нужно убавить температуру, добавить бадьян и остальное. Аккуратно подогревать вино в течение 5 минут.