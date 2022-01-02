Рецепти глінтвейну з червоного та білого вина для приємної прогулянки

Попереду ще один вихідний, за столом сидіти вже не дуже хочеться – настав час вибиратися на вулицю з глінтвейном разом. Цей найзимовіший напій зігріє та поліпшить настрій.

Рецептів його багато, глінтвейн навіть готують на основі кави та чаю.

Рецепти глінтвейну з білого та червоного вина / Фото: Колаж: Сьогодні

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Пропонуємо два класичні варіянти на основі білого та червоного вина.

Для глінтвейну за рецептом pekyshka.m пропонується спочатку приготувати сироп з невеликою кількістю вина, а потім вилити його решту.

У білий глінтвейн від la_moldova рекомендується додати 1 столову ложку міцного алкоголю.

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Глінтвейн з білого вина

Інгредієнти:

1 пляшка сухого білого вина;

100 г води;

6-8 шматочків цукру;

5 бутонів гвоздики;

2 палички кориці;

по половині апельсина, яблука;

1 ст. л. міцного алкоголю.

Як приготувати:⠀

Воду з цукром та спеціями довести до кипіння. Апельсин і яблуко нарізати тонкими кружальцями. Додати у киплячу воду, варити 1 хвилину. Додати вино, довести до кипіння, але не кип'ятити. ⠀ Можна додати ложку коньяку або рома. Зняти з вогню, накрити кришкою, дати настоятися 20 хвилин.

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Глінтвейн з червоного вина

Інгредієнти:

2 пляшки червоного сухого вина;

2 мандарини;

по 1 лимон, лайм;

200 г цукрової пудри;

6 шт. гвоздики;

1 паличка кориці;

3 лаврове листя;

1 цілий мускатний горіх;

1 стручок ванілі;

2 зірочки бадьяна.

Як приготувати: