Рецепти глінтвейну з червоного та білого вина для приємної прогулянки

Попереду ще один вихідний, за столом сидіти вже не дуже хочеться – настав час вибиратися на вулицю з глінтвейном разом. Цей найзимовіший напій зігріє та поліпшить настрій.
Рецептів його багато, глінтвейн навіть готують на основі кави та чаю.
Рецепти глінтвейну з білого та червоного вина / Фото: Колаж: Сьогодні
Пропонуємо два класичні варіянти на основі білого та червоного вина.
Для глінтвейну за рецептом pekyshka.m пропонується спочатку приготувати сироп з невеликою кількістю вина, а потім вилити його решту.
У білий глінтвейн від la_moldova рекомендується додати 1 столову ложку міцного алкоголю.
Глінтвейн з білого вина
Інгредієнти:
- 1 пляшка сухого білого вина;
- 100 г води;
- 6-8 шматочків цукру;
- 5 бутонів гвоздики;
- 2 палички кориці;
- по половині апельсина, яблука;
- 1 ст. л. міцного алкоголю.
Як приготувати:⠀
- Воду з цукром та спеціями довести до кипіння. Апельсин і яблуко нарізати тонкими кружальцями. Додати у киплячу воду, варити 1 хвилину.
- Додати вино, довести до кипіння, але не кип'ятити. ⠀
- Можна додати ложку коньяку або рома. Зняти з вогню, накрити кришкою, дати настоятися 20 хвилин.
Читайте також:
Напої на день народження – рецепти грогу з обліпихою, мокко-глінтвейну, винного коктейлю з фруктами
Глінтвейн з червоного вина
Інгредієнти:
- 2 пляшки червоного сухого вина;
- 2 мандарини;
- по 1 лимон, лайм;
- 200 г цукрової пудри;
- 6 шт. гвоздики;
- 1 паличка кориці;
- 3 лаврове листя;
- 1 цілий мускатний горіх;
- 1 стручок ванілі;
- 2 зірочки бадьяна.
Як приготувати:
- Зрізати більшу частину шкірки з мандарина, лимона та лайма.
- Помістити цукрову пудру, сік мандарина та шкірку у велику каструлю, увімкнути середній вогонь.
- Додати гвоздику, корицю, лаврове листя, мускатний горіх. Розрізати стручок ванілі навпіл, дістати серцевину і додати в каструлю. Влити вино так, щоб воно лише покрило цукор та прянощі.
- Помішувати, доки цукор повністю не розчиниться у вині. Довести до кипіння, готувати 4-5 хвилин, доки не утвориться сироп.
- Щойно сироп буде готовий, потрібно зменшити температуру, додати бадьян та інше. Обережно підігрівати вино впродовж 5 хвилин.