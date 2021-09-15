Ригатони с томатами и рикоттой от Джейми Оливера – рецепт гарнира, который оценит вся семья

Паста – это всегда выигрышный вариант, если хочется собрать за столом всю семью, и чтобы всем понравилось. Джейми Оливер рекомендует брать крупные макароны ригатони и приготовить к ним томатный соус. Украсить блюдо можно сыром, в этом рецепте есть рикотта. Если планируете вкусный семейный ужин, к тому же легкий и быстрый в приготовлении, попробуйте этот вариант.
Ригатони с томатами и рикоттой
Ингредиенты
Ригатони с томатным соусом и рикоттой / Фото: www.jamieoliver.com
- 1,5 кг виноградных помидоров;
- 4 зубчика чеснока;
- 3 свежих лавровых листьев;
- 5 веточек свежего тимьяна;
- 1 капля красного винного уксуса
- 400 г ригатони;
- оливковое масло первого отжима;
- 80 г рикотты;
- 15 г базилика – по желанию.
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите помидоры на большой противень и приправьте морской солью и черным перцем.
- Посыпьте неочищенными зубчиками чеснока, веточками тимьяна и лавровыми листьями, затем переложите в духовку и запекайте в течение 25 минут или до тех пор, пока кожура помидоров не лопнет.
- Дайте помидорам остыть в течение минуты или двух, затем поместите в сковороду с небольшим количеством красного винного уксуса и щепоткой соли и перца.
- Выдавите чеснок в сковороду, убрав кожуру, и тушите 15 минут или пока не получите густой соус почти кремовой консистенции. Уберите веточки тимьяна.
- Отварите ригатони, слейте воду, оставив немного.
- Добавьте пасту к соусу, если нужно добавьте немного воды, в которой варилась паста.
- Сбрызните хорошей порцией оливкового масла, натрите рикотту на мелкой терке и по желанию добавьте листья базилика.
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