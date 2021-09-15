Ригатони с томатами и рикоттой от Джейми Оливера – рецепт гарнира, который оценит вся семья

Паста – это всегда выигрышный вариант, если хочется собрать за столом всю семью, и чтобы всем понравилось. Джейми Оливер рекомендует брать крупные макароны ригатони и приготовить к ним томатный соус. Украсить блюдо можно сыром, в этом рецепте есть рикотта. Если планируете вкусный семейный ужин, к тому же легкий и быстрый в приготовлении, попробуйте этот вариант.

Ригатони с томатами и рикоттой

Ингредиенты

Ригатони с томатным соусом и рикоттой / Фото: www.jamieoliver.com

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1,5 кг виноградных помидоров;

4 зубчика чеснока;

3 свежих лавровых листьев;

5 веточек свежего тимьяна;

1 капля красного винного уксуса

400 г ригатони;

оливковое масло первого отжима;

80 г рикотты;

15 г базилика – по желанию.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите помидоры на большой противень и приправьте морской солью и черным перцем. Посыпьте неочищенными зубчиками чеснока, веточками тимьяна и лавровыми листьями, затем переложите в духовку и запекайте в течение 25 минут или до тех пор, пока кожура помидоров не лопнет. Дайте помидорам остыть в течение минуты или двух, затем поместите в сковороду с небольшим количеством красного винного уксуса и щепоткой соли и перца. Выдавите чеснок в сковороду, убрав кожуру, и тушите 15 минут или пока не получите густой соус почти кремовой консистенции. Уберите веточки тимьяна. Отварите ригатони, слейте воду, оставив немного. Добавьте пасту к соусу, если нужно добавьте немного воды, в которой варилась паста. Сбрызните хорошей порцией оливкового масла, натрите рикотту на мелкой терке и по желанию добавьте листья базилика.

И еще один рецепт от Джейми Оливера – пасты каннелони с грибами – узнаете здесь.