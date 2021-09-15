Рігатоні з томатами і рикотою від Джеймі Олівера – рецепт гарніру, який оцінить вся сім'я

Паста – це завжди виграшний варіянт, якщо хочеться зібрати за столом всю сім'ю, і щоб всім сподобалося. Джеймі Олівер рекомендує брати великі макарони рігатоні та приготувати до них томатний соус. Прикрасити страву можна сиром, у цьому рецепті є рикота. Якщо плануєте смачну сімейну вечерю, до того ж легку та швидку в приготуванні, спробуйте цей варіянт.
Рігатоні з томатами і рикотою
Інгредієнти
Рігатоні з томатнім соусом і рікоттою / Фото: www.jamieoliver.com
- 1,5 кг виноградних помідорів;
- 4 зубчики часнику;
- 3 свіжого лаврового листя;
- 5 гілочок свіжого чебрецю;
- 1 крапля червоного винного оцту
- 400 г рігатоні;
- оливкова олія першого віджиму;
- 80 г рикоти;
- 15 г базиліку – за бажанням.
Спосіб приготування
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть помідори на велике деко і приправте морською сіллю і чорним перцем.
- Посипте неочищеними зубчиками часнику, гілочками чебрецю і лавровим листям, потім перекладіть у духовку і запікайте впродовж 25 хвилин або доти, доки шкірка помідорів не лопне.
- Дайте помідорам охолонути впродовж хвилини або двох, потім помістіть у сковороду з невеликою кількістю червоного винного оцту і дрібкою солі та перцю.
- Вичавіть часник у сковороду, прибравши шкірку, і тушкуйте 15 хвилин або поки не отримаєте густий соус майже кремової консистенції. Приберіть гілочки чебрецю.
- Відваріть рігатоні, злийте воду, трохи залишивши.
- Додайте пасту до соусу, якщо потрібно додайте трохи води, в якій варилася паста.
- Збризніть хорошою порцією оливкової олії, натріть рикоту на дрібній тертці і за бажанням додайте листя базиліку.
І ще один рецепт від Джеймі Олівера – пасти канелоні з грибами – дізнаєтеся тут.