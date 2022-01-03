Рисово-тыквенное суфле – добавки обязательно попросят

Хорошо, что тыква – овощ хорошо хранящийся. Иначе не было бы у нас пышных оранжевых оладий не один месяц подряд или мы не смогли приготовить и попробовать рисовое суфле.
Для начала нужно отварить рис на молоке, затем измельчить в блендере. Тыква, ее понадобится не меньше 300 граммов, натирается и добавляется к рисовому пюре.
Рисово-тыквенное суфле / Фото: instagram.com/iamcookru/
В рецепте от iamcookru есть немного твердого сыра, его количество можно увеличивать.
Рисово-тыквенное суфле
Ингредиенты:
- Вода – 350 мл
- Молоко – 200 мл
- Рис Арборио – 150 г
- Соль – по вкусу
- Сыр – 50 г
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Тыква – 300-500 г
Как приготовить:
- Соедините молоко, воду, рис и соль. Сварите вязкую рисовую кашу. Время варки примерно 15-20 минут.
- Положите в рис желтки и пюрируйте блендером. Добавьте к рису тертую тыкву и тертый сыр.
- Белки взбейте до пиков и добавьте к рисово-овощной массе. Аккуратно перемешайте.
- Форму смажьте маслом и выложите рисово-овощную массу. Запекайте суфле в духовке 30-40 минут при 180 градусах.