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Рисово-тыквенное суфле – добавки обязательно попросят

Ирина Маслова
3 января, 08:01
Сначала нужно отварить рис на молоке. Затем он пюрируется и соединяется с тертой тыквой. Еще нужно немного твердого сыра и зелени для украшения

Хорошо, что тыква – овощ хорошо хранящийся. Иначе не было бы у нас пышных оранжевых оладий не один месяц подряд или мы не смогли приготовить и попробовать рисовое суфле.

Для начала нужно отварить рис на молоке, затем измельчить в блендере. Тыква, ее понадобится не меньше 300 граммов, натирается и добавляется к рисовому пюре.

Рисово-тыквенное суфле / Фото: instagram.com/iamcookru/

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В рецепте от iamcookru есть немного твердого сыра, его количество можно увеличивать.

Рисово-тыквенное суфле

Ингредиенты:

  • Вода – 350 мл
  • Молоко – 200 мл
  • Рис Арборио – 150 г
  • Соль – по вкусу
  • Сыр – 50 г
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Тыква – 300-500 г

Как приготовить:

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  1. Соедините молоко, воду, рис и соль. Сварите вязкую рисовую кашу. Время варки примерно 15-20 минут.
  2. Положите в рис желтки и пюрируйте блендером. Добавьте к рису тертую тыкву и тертый сыр.
  3. Белки взбейте до пиков и добавьте к рисово-овощной массе. Аккуратно перемешайте.
  4. Форму смажьте маслом и выложите рисово-овощную массу. Запекайте суфле в духовке 30-40 минут при 180 градусах.