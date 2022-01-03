Рисово-гарбузове суфле – добавки обов'язково попросять

Добре, що гарбуз – овоч, який добре зберігається. Інакше не було б у нас пишних помаранчевих оладок не один місяць поспіль або ми не змогли приготувати та скуштувати рисове суфле.

Для початку треба відварити рис на молоці потім подрібнити в блендері. Гарбуз, його потрібно не менше 300 грамів, натирається та додається до рисового пюре.

Рисово-гарбузове суфле / Фото: instagram.com/iamcookru/

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У рецепті від iamcookru є трохи твердого сиру, його кількість можна збільшувати.

Рисово-гарбузове суфле

Інгредієнти:

Вода – 350 мл

Молоко – 200 мл

Рис Арборіо – 150 г

Сіль – за смаком

Сир – 50 г

Яйце куряче – 2 шт.

Гарбуз – 300-500 г

Як приготувати:

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