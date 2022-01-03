Рисово-гарбузове суфле – добавки обов'язково попросять

Добре, що гарбуз – овоч, який добре зберігається. Інакше не було б у нас пишних помаранчевих оладок не один місяць поспіль або ми не змогли приготувати та скуштувати рисове суфле.
Для початку треба відварити рис на молоці потім подрібнити в блендері. Гарбуз, його потрібно не менше 300 грамів, натирається та додається до рисового пюре.
Рисово-гарбузове суфле / Фото: instagram.com/iamcookru/
У рецепті від iamcookru є трохи твердого сиру, його кількість можна збільшувати.
Рисово-гарбузове суфле
Інгредієнти:
- Вода – 350 мл
- Молоко – 200 мл
- Рис Арборіо – 150 г
- Сіль – за смаком
- Сир – 50 г
- Яйце куряче – 2 шт.
- Гарбуз – 300-500 г
Як приготувати:
- З'єднайте молоко, воду, рис та сіль. Зваріть в'язку рисову кашу. Час варіння приблизно 15-20 хвилин.
- Покладіть жовтий рис і пюрируйте блендером. Додайте до рису тертий гарбуз і тертий сир.
- Білки збийте до піків і додайте до рисово-овочевої маси. Акуратно перемішайте.
- Форму змастіть олією та викладіть рисово-овочеву масу. Запікайте суфле в духовці 30-40 хвилин за 180 градусів.