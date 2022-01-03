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Рисово-гарбузове суфле – добавки обов'язково попросять

Ірина Маслова
3 січня, 08:01
Спочатку потрібно відварити рис на молоці. Потім він подбрібнюється блендером і з'єднується з тертим гарбузом. Ще потрібно трохи твердого сиру та зелені для прикраси

Добре, що гарбуз – овоч, який добре зберігається. Інакше не було б у нас пишних помаранчевих оладок не один місяць поспіль або ми не змогли приготувати та скуштувати рисове суфле.

Для початку треба відварити рис на молоці потім подрібнити в блендері. Гарбуз, його потрібно не менше 300 грамів, натирається та додається до рисового пюре.

Рисово-гарбузове суфле / Фото: instagram.com/iamcookru/

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У рецепті від iamcookru є трохи твердого сиру, його кількість можна збільшувати.

Рисово-гарбузове суфле

Інгредієнти:

  • Вода – 350 мл
  • Молоко – 200 мл
  • Рис Арборіо – 150 г
  • Сіль – за смаком
  • Сир – 50 г
  • Яйце куряче – 2 шт.
  • Гарбуз – 300-500 г

Як приготувати:

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  1. З'єднайте молоко, воду, рис та сіль. Зваріть в'язку рисову кашу. Час варіння приблизно 15-20 хвилин.
  2. Покладіть жовтий рис і пюрируйте блендером. Додайте до рису тертий гарбуз і тертий сир.
  3. Білки збийте до піків і додайте до рисово-овочевої маси. Акуратно перемішайте.
  4. Форму змастіть олією та викладіть рисово-овочеву масу. Запікайте суфле в духовці 30-40 хвилин за 180 градусів.