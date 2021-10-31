Суперпышные тыквенные оладьи с ароматным соусом – рецепт для яркого завтрака

Свежий имбирь, его нужно совсем немного, придаст некоторую пряность оладьям. Соус, которым нужно декорировать выпечку, готовится из сливочного масла и кленового сиропа

Тыквенные оладьи с соусом / Фото: www.bonappetit.com

Эти оладьи просто обязаны получится очень пышными. Желтки с белками для них взбиваются отдельно, потом соединяются с остальными ингредиентами.

Кулинарные редакторы Вonappetit.com очень рекомендуют жарить их медленно, потому что готовятся с тыквенным пюре. Оно делает тесто влажным. Завершается приготовление этих оладий украшением соусом из сливочного масла и кленового сиропа.

Реклама

Еще один отличный рецепт для оранжевых оладий – ниже.

Тыквенные оладьи с маслом и орехами

Ингредиенты:

2 больших яйца;

300 г кефира;

200 г тыквенного пюре;

50 г сахара;

100 г сливочного масла;

20 г свежего имбиря , мелко натертого;

, мелко натертого; 1 ч. л. экстракта ванили;

350 г муки;

по 2 ч. л. корицы, разрыхлителя;

по половине ч. л. пищевой соды, соли.

Для сиропа:

Реклама

50 г сливочного масла комнатной температуры;

75 г кленового сиропа;

200 г орехов пекан или грецких.

Как приготовить: