Румынская чулама – рецепт вкусной подливы, подается с мамалыгой (фото)

Найти разницу между чуламой и французским фрикасе практически невозможно. Разве что для фрикасе нужны сливки, а румынское блюдо готовится со сметаной и обязательно добавляется куриный бульон.
Как сообщают на kitchen.727go.com, в Румынию, а потом и в Молдову, чулама пришла из Турции. В этих странах она немного трансформировалась и стала вкусным дополнением к мамалыге.
Как приготовить румынскую чуламу
В глубокую тарелку наливается подлива, в центр вкладывается кукурузная каша. Для бульона нужны корень пастернака и сельдерея. Если этого нет, можно использовать корень петрушки или сварить бульон по своему проверенному рецепту.
Чулама
Ингредиенты:
- куриный бульон – 500 мл;
- грибы – 300 г;
- сливочное масло 82% – 70 г;
- сметана – 200-300 г;
- мука – 25 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- чеснок – 4-5 зубков,
- соль, перец, зелень.
Для куриного бульона:
- куриные окорочка – 500 г;
- морковь – 2 шт.;
- корень пастернака – 1 шт.;
- корень сельдерея – 50 г;
- лук репчатый – 1/2 шт.,
- черный перец горошком – 1 ч. л.;
- лавровый лист – 2-3 шт.;
- соль – 2 ч. л.;
- вода – 2 л.
Как приготовить:
- Сварить бульон, куриное мясо отделить от костей и отложить в сторону.
- Лук и чеснок мелко нарезать. Грибы нарезать на тонкие ломтики.
- Лук и чеснок обжарить на сливочном масле. Добавить грибы, молотый черный перец и соль. Готовить до испарения жидкости, грибы переложить в миску.
- В этой же сковороде растопить 50 г сливочного масла на минимальном огне. Всыпать муку и как следует перемешать.
- Частями влить куриный бульон, разбивая комочки. Готовить около 3-4 минут до загустения.
- Убавить огонь, добавить сметану. Перемешать до однородности.
- В соус положить грибы и куриной мясо. Перемешать. Тушить на среднем огне около 2 минут. Чуламу накрыть крышкой, дать настояться 10-15 минут.
- Подавать вместе с мамалыгой, украсив зеленью.
Румыны подают чуламу с мамалыгой, а у нас к грибному соусу готовят кремзлики.