Рваный пирог из лаваша – рецепт очень сытного и простого завтрака (видео)

Когда есть лаваш и самые простые продукты, то стоит ожидать самых разных и вкусных завтраков. Например, горячие роллы, они могут быть с овощами, курицей, ветчиной.
Рваный пирог замешивается максимум за пять минут. Нужно стараться нарвать лаваш приблизительно одинаково, так он будет более однородным и слоистым.
Рваный пирог из лаваша / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня
На Канал ВО! Прості Рецепти предупреждают – пирог нужно запекать в неразъемной форме, чтобы не вытекло молоко.
Рваный пирог из лаваша
Рваный пирог из лаваша
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.;
- молоко – 300 мл;
- твердый сыр – 200 г;
- соль;
- лаваш – 300-350 г;
- сливочное масло для смазывания формы.
Как приготовить:
- Яйца взбить с молоко венчиком. Добавить тертый сыр и немного соли, перемешать.
- Лаваш порвать руками и добавить в яичную смесь. Перемешать.
- Форму (неразъемную) застелить пергаментом, смазать сливочным маслом и вылить массу.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.
Как готовит рваный пирог автор рецепта – смотрите в видео.
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