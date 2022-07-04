Рваный пирог из лаваша – рецепт очень сытного и простого завтрака (видео)

Когда есть лаваш и самые простые продукты, то стоит ожидать самых разных и вкусных завтраков. Например, горячие роллы, они могут быть с овощами, курицей, ветчиной.

Рваный пирог замешивается максимум за пять минут. Нужно стараться нарвать лаваш приблизительно одинаково, так он будет более однородным и слоистым.

Рваный пирог из лаваша / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Реклама

На Канал ВО! Прості Рецепти предупреждают – пирог нужно запекать в неразъемной форме, чтобы не вытекло молоко.

Рваный пирог из лаваша

Рваный пирог из лаваша

Ингредиенты:

Реклама

яйца – 5 шт.;

молоко – 300 мл;

твердый сыр – 200 г;

соль;

лаваш – 300-350 г;

сливочное масло для смазывания формы.

Как приготовить:

Яйца взбить с молоко венчиком. Добавить тертый сыр и немного соли, перемешать. Лаваш порвать руками и добавить в яичную смесь. Перемешать. Форму (неразъемную) застелить пергаментом, смазать сливочным маслом и вылить массу. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

Как готовит рваный пирог автор рецепта – смотрите в видео.

Рецепт простых и вкусных трубочек из лаваша найдете в этом материале.