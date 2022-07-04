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Рваный пирог из лаваша – рецепт очень сытного и простого завтрака (видео)

Ирина Маслова
4 июля, 07:01
Легко догадаться, что в яично-молочную смесь лаваш нужно порвать на некрупные кусочки. Запекается пирог в неразъемной форме около 30 минут

Когда есть лаваш и самые простые продукты, то стоит ожидать самых разных и вкусных завтраков. Например, горячие роллы, они могут быть с овощами, курицей, ветчиной.

Рваный пирог замешивается максимум за пять минут. Нужно стараться нарвать лаваш приблизительно одинаково, так он будет более однородным и слоистым.

Рваный пирог из лаваша / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

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На Канал ВО! Прості Рецепти предупреждают – пирог нужно запекать в неразъемной форме, чтобы не вытекло молоко.

Рваный пирог из лаваша

Рваный пирог из лаваша

Ингредиенты:

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  • яйца – 5 шт.;
  • молоко – 300 мл;
  • твердый сыр – 200 г;
  • соль;
  • лаваш – 300-350 г;
  • сливочное масло для смазывания формы.

Как приготовить:

  1. Яйца взбить с молоко венчиком. Добавить тертый сыр и немного соли, перемешать.
  2. Лаваш порвать руками и добавить в яичную смесь. Перемешать.
  3. Форму (неразъемную) застелить пергаментом, смазать сливочным маслом и вылить массу.
  4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

Как готовит рваный пирог автор рецепта – смотрите в видео.

Рецепт простых и вкусных трубочек из лаваша найдете в этом материале.