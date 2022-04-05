Горячие роллы на завтрак – нужны лаваш, отварное мясо или колбаса, немного овощей

Из овощей можно взять болгарский перец и помидор. Эти роллы можно есть как горячими, так и брать с собой в дорогу

Горячие роллы из лаваша / Фото: instagram.com/pp_papanova

Если возникает вопрос, что быстрого приготовить на завтрак и когда есть лаваш, немного отварного мяса, колбасы и сыр, то это все можно оформить в конвертики или рулеты и обжарить.

Чуть вкуснее получается, когда подобный рулет разрезается и запекается в духовке. На это нужно чуть больше десяти минут.

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Понятно, что все ингредиенты для начинки условные, то есть можно использовать для этих горячих роллов практически все, что есть в холодильнике.

Автор рецепта gotovit_pro100 предлагает подавать свои горячие роллы вместе с соусом на основе сметаны и зелени.

Роллы из лаваша с сыром и курицей

Роллы из лаваша с сыром и курицей / Фото: instagram.com/gotovit_pro100_

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лаваш;

вареное или запеченное филе куриной грудки, ветчина или колбаса – 400 г;

сыр твердый – 250 г;

болгарский перец – 1 шт.;

лук зеленый;

черный перец – по вкусу.

Ингредиенты:

В этом рецепте для завтрака лаваш используется для сладкого рулета, еще нужны творог и бананы.



Как приготовить: