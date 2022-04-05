Горячие роллы на завтрак – нужны лаваш, отварное мясо или колбаса, немного овощей

Если возникает вопрос, что быстрого приготовить на завтрак и когда есть лаваш, немного отварного мяса, колбасы и сыр, то это все можно оформить в конвертики или рулеты и обжарить.
Чуть вкуснее получается, когда подобный рулет разрезается и запекается в духовке. На это нужно чуть больше десяти минут.
Понятно, что все ингредиенты для начинки условные, то есть можно использовать для этих горячих роллов практически все, что есть в холодильнике.
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Автор рецепта gotovit_pro100 предлагает подавать свои горячие роллы вместе с соусом на основе сметаны и зелени.
Роллы из лаваша с сыром и курицей
Ингредиенты:
- лаваш;
- вареное или запеченное филе куриной грудки, ветчина или колбаса – 400 г;
- сыр твердый – 250 г;
- болгарский перец – 1 шт.;
- лук зеленый;
- черный перец – по вкусу.
В этом рецепте для завтрака лаваш используется для сладкого рулета, еще нужны творог и бананы.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 200 градусов. Застелить противень пергаментом.
- Перец и зеленый лук нарезать мелким кубиком. Сыр натереть, курицу нарезать.
- Соединить тертый сыр, перец, зеленый лук, курицу, приправить черным перцем и перемешать.
- Распределить начинку на лаваш, скатать в рулеты. Нарезать на порции толщиной 2,5-3 см.
- Запекать 10-12 минут, подавать со сметаной и зеленью.