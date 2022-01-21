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Рецепт простого, но вкусного завтрака – рулета из лаваша с творогом и бананом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 января, 07:03
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Этот лаваш из серии правильного питания, автор рекомендует использовать любимый подсластитель. После формовки рулета его нужно запечь в духовке
Рулет из лаваша с творогом
Рулет из лаваша с творогом / Фото: Depositphotos

Хорошо, когда можно быстро и легко приготовить завтрак. Здесь поможет лаваш. В нем можно сделать яичницу или использовать для рулета.

После того, как вы получите творожно-банановую массу и поместите ее в лаваш, рулет нужно будет слегка запечь в духовке.

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Такой завтрак оценят и дети, его можно брать в школу.

Рецепт из разряда правильного питания, на странице pp.food_recept предлагают заменить сахар подсластителем.

Рулет из лаваша с творогом и бананом

Рулет из лаваша с творогом и бананом
Рулет из лаваша с творогом и бананом / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Ингредиенты:

  • 2 шт. – бананы;⠀
  • 3 шт. – яйца;⠀
  • 500 г – творог 5%;
  • лаваш;
  • подсластитель.

Рецепт еще одного интересного завтрака – ленивого хачапури, где нужен лаваш, – найдете здесь.⠀

Как приготовить:

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  1. Творог, подсластитель и два куриных яйца взбить блендером до однородности. Бананы нарезать небольшими кусочками и добавить в творожную массу. Перемешать.⠀
  2. Равномерно распределить творожно-банановую массу по поверхности лаваша, немного не доходя до края. Сформировать рулет. ⠀
  3. Переложить в форму и промазать верхушку желтком.⠀
  4. Запекать при 180 градусах 20 минут.⠀

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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