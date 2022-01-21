Рецепт простого, но вкусного завтрака – рулета из лаваша с творогом и бананом

Хорошо, когда можно быстро и легко приготовить завтрак. Здесь поможет лаваш. В нем можно сделать яичницу или использовать для рулета.
После того, как вы получите творожно-банановую массу и поместите ее в лаваш, рулет нужно будет слегка запечь в духовке.
Такой завтрак оценят и дети, его можно брать в школу.
Далее по теме
Рецепт из разряда правильного питания, на странице pp.food_recept предлагают заменить сахар подсластителем.
Рулет из лаваша с творогом и бананом
Ингредиенты:
- 2 шт. – бананы;⠀
- 3 шт. – яйца;⠀
- 500 г – творог 5%;
- лаваш;
- подсластитель.
Рецепт еще одного интересного завтрака – ленивого хачапури, где нужен лаваш, – найдете здесь.⠀
Как приготовить:
- Творог, подсластитель и два куриных яйца взбить блендером до однородности. Бананы нарезать небольшими кусочками и добавить в творожную массу. Перемешать.⠀
- Равномерно распределить творожно-банановую массу по поверхности лаваша, немного не доходя до края. Сформировать рулет. ⠀
- Переложить в форму и промазать верхушку желтком.⠀
- Запекать при 180 градусах 20 минут.⠀