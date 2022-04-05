Гарячі роли на сніданок – потрібні лаваш, відварене м'ясо або ковбаса, трохи овочів

Якщо виникає питання, що швидкого приготувати на сніданок і коли є лаваш, трохи відвареного м'яса, ковбаси та сир, то все це можна оформити в конвертики або рулети й обсмажити.
Трохи смачніше виходить, коли подібний рулет розрізається та запікається у духовці. На це потрібно трохи більше десяти хвилин.
Зрозуміло, що всі інгредієнти для начинки умовні, тобто можна використовувати для цих гарячих ролів практично все, що є в холодильнику.
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Авторка рецепта gotovit_pro100 пропонує подавати свої гарячі роли разом із соусом на основі сметани та зелені.
Роли з лаваша із сиром та куркою
Інгредієнти:
- лаваш;
- варене або запечене філе курячої грудки, шинка або ковбаса – 400 г;
- сир твердий – 250 г;
- болгарський перець – 1 шт.;
- цибуля зелена;
- чорний перець – за смаком.
У цьому рецепті для сніданку лаваш використовується для солодкого рулету, ще потрібні кисломолочний сир та банани.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 200 градусів. Застелити деко пергаментом.
- Перець та зелену цибулю нарізати дрібним кубиком. Сир натерти, курку нарізати.
- З'єднати тертий сир, перець, зелену цибулю, курку, приправити чорним перцем і перемішати.
- Розподілити начинку на лаваш, сформувати рулети. Нарізати на порції завтовшки 2,5-3 см.
- Запікати 10-12 хвилин, подавати зі сметаною та зеленню.