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Простий і ситний сніданок – це коли яєчна начинка в хрустких конвертиках з лаваша

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 квітня, 07:05
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До нарізаних яєць потрібно додати якнайбільше зелені, будь-якої. Кляр замішується на молоці або вершках
Конвертики з лаваша з тунцем
Конвертики з лаваша з тунцем / Фото: Depositphotos

Чим хороші подібні сніданки, коли використовується лаваш, з якого формуються конвертики з начинкою? Тим, що їх можна приготувати на сніданок і брати на перекус.

Начинка з яєць із зеленню – більше умовна, її можна доповнювати та видозмінювати. А от кляр буде смачніше, якщо додати до нього молоко або трохи сметани.

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Рецепт знайшли на каналі Янчик Нагодує.

Конвертики з лаваша з яєчною начинкою

Конвертики з лаваша з яєчною начинкою
Конвертики з лаваша з яєчною начинкою / Фото: Янчик Накормит

Інгредієнти:

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  • яйця варені – 6 шт.;
  • різна зелень;
  • лаваш, сіль, перець.

Для кляра:

  • яйця – 2 шт.;
  • дрібка прованських трав;
  • сіль;
  • вершки або молоко – 30 г.

З лаваша можна зробити чудовий лінивий хачапурі – всі подробиці тут.

Як приготувати:

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  1. Яйця та цибулю нарізати, посолити та поперчити за смаком. З лаваша сформувати конвертики довільної форми.
  2. Інгредієнти для кляру добре збити. Обмакнуть конвертики та обсмажити з усіх боків.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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