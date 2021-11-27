С творогом и джемом или с маком и орехами – как приготовить пышные завиванцы

Завиванец – очень красивый и, пожалуй, один из самых пышных среди себе подобных. Кто-то помнит эту ароматную выпечку из детства.

Из названия ясно, что тесто нужно заворачивать в жгут или плести из него что-то наподобие косы.

Рецепты завиванцев / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ниже – два рецепта. Один не требует долгой расстойки теста, для второго тесто расстаивается дольше. Затраченное время, конечно, абсолютно оправдается.

Если есть желание, то в творожный завиванец по рецепту kaleda_tatsiana можно добавить немного изюма. Для завиванца с маком и орехами от galina_tsimbaliyk нужно приготовить сироп, которым будет пропитываться выпечка.

Творожный завиванец

Творожный завиванец / Фото: instagram.com/kaleda_tatsiana/

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Ингредиенты:

2 желтка;

100 г сахара

40-50 г растительного и сливочного масла пополам;

200 г протертого творога;

200 муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

ванилин.

Для начинки:

джем;

орехи;

шоколадные капли.

Как приготовить:

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Замесить тесто блендером для полного объединения ингредиентов. Оставить на 30 минут в тепле. Раскатать в прямоугольник на присыпанном мукой столе. Для начинки соединить джем, орехи, шоколадные капли. Выложить начинку, сформировать рулет и разрезать вдоль на две полосы. Заплести из полос косу. Выложить в смазанную сливочным маслом форму и запекать при 180 градусах 40 минут.

Завиванец с маком и орехами

Завиванец с маком и орехами / Фото: instagram.com/galina_tsimbaliyk

Ингредиенты для теста:

125 закваска 100% влажности;

100 г молока (ледяного);

250 г муки в/с;

2 яйца;

80 г сливочного масла 82%;

100 г сахара;

щепотка соли;

ванильный сахар.

Для начинки:

по 60 г мака, орехов, сахара;

15 г сливочного масла;

изюм;

1 ч. л. меда.

Для сиропа:

50 г сахара;

50 г воды;

20 г рома.

Как приготовить: