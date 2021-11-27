З сиром і джемом або з маком та горіхами – як приготувати пишні завиванці

Завиванец – дуже гарний і, мабуть, один з найпишніших серед собі подібних. Хтось пам'ятає цю ароматну випічку з дитинства.
З назви ясно, що тісто потрібно загортати в джгут або плести щось на зразок коси.
Рецепти завиванців / Фото: Колаж: Сьогодні
Нижче – два рецепти. Один не вимагає тривалого вистоювання тіста, у другому тісто розстоюється довше. Витрачений час, звісно, абсолютно виправдається.
Якщо є бажання, то в сирний завиванець за рецептом kaleda_tatsiana можна додати трохи родзинок. Для завиванця з маком та горіхами від galina_tsimbaliyk потрібно приготувати сироп, яким просочуватиметься випічка.
Сирний завиванець
Сирний завиванець / Фото: instagram.com/kaleda_tatsiana/
Інгредієнти:
- 2 жовтки;
- 100 г цукру
- 40-50 г олії та вершкового масла навпіл;
- 200 г протертого сиру;
- 200 борошна;
- 2 ч. л. розпушувача;
- ванілін.
Для начинки:
- джем;
- горіхи;
- шоколадні краплі.
Як приготувати:
- Замісити тісто блендером для повного поєднання інгредієнтів. Залишити на 30 хвилин у теплі. Розкачати у прямокутник на присипаному борошном столі.
- Для начинки поєднати джем, горіхи, шоколадні краплі. Викласти начинку, сформувати рулет та розрізати вздовж на дві смуги. Заплести зі смуг косу.
- Викласти в змащену вершковим маслом форму і запікати за 180 градусів 40 хвилин.
Завиванець з маком та горіхами
Завиванець з маком та горіхами / Фото: instagram.com/galina_tsimbaliyk
Інгредієнти для тіста:
- 125 закваски 100% вологості;
- 100 г молока (крижаного);
- 250 г борошна;
- 2 яйця;
- 80 г вершкового масла 82%;
- 100 г цукру;
- дрібка солі;
- ванільний цукор.
Для начинки:
- по 60 г маку, горіхів, цукру;
- 15 г вершкового масла;
- родзинки;
- 1 ч. л. меду.
Для сиропу:
- 50 г цукру;
- 50 г води;
- 20 г рому.
Як приготувати:
- Для закваски змішати по 75 г борошна та води. Додати молоко, борошно та яйця. Залишити на 30 хвилин.
- Додати цукор, сіль та масло. Залишити на бродіння на 1,5-2 години. Кожні 30 хвилин – складання тіста. Відправити у холодильник до 36 годин.
- Для начинки перетерти мак з цукром, додати тепле вершкове масло, родзинки та ванілін.
- Розкочати тісто, додати начинку, скрутити, посипати подрібненими горіхами і укласти у форму, змащену вершковим маслом, до збільшення об'єму завиванця.
- Випікати за 200 градусів 10 хвилин та ще 30 хвилин за 170 градусів.
- Для сиропу цукор та воду довести до кипіння, остудити. Додати ром. Гарячий завиванець полити сиропом.