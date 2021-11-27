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З сиром і джемом або з маком та горіхами – як приготувати пишні завиванці

Ірина Маслова
27 листопада, 12:02
Їх можна випікати в одноразових формах з фольги, якщо немає форми для випікання хліба. Завиванець печеться або швидким методом, або треба довго вистоювати тісто

Завиванец – дуже гарний і, мабуть, один з найпишніших серед собі подібних. Хтось пам'ятає цю ароматну випічку з дитинства.

З назви ясно, що тісто потрібно загортати в джгут або плести щось на зразок коси.

Рецепти завиванців / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нижче – два рецепти. Один не вимагає тривалого вистоювання тіста, у другому тісто розстоюється довше. Витрачений час, звісно, абсолютно виправдається.

Якщо є бажання, то в сирний завиванець за рецептом kaleda_tatsiana можна додати трохи родзинок. Для завиванця з маком та горіхами від galina_tsimbaliyk потрібно приготувати сироп, яким просочуватиметься випічка.

Сирний завиванець

Сирний завиванець / Фото: instagram.com/kaleda_tatsiana/

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Інгредієнти:

  • 2 жовтки;
  • 100 г цукру
  • 40-50 г олії та вершкового масла навпіл;
  • 200 г протертого сиру;
  • 200 борошна;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • ванілін.

Для начинки:

  • джем;
  • горіхи;
  • шоколадні краплі.

Як приготувати:

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  1. Замісити тісто блендером для повного поєднання інгредієнтів. Залишити на 30 хвилин у теплі. Розкачати у прямокутник на присипаному борошном столі.
  2. Для начинки поєднати джем, горіхи, шоколадні краплі. Викласти начинку, сформувати рулет та розрізати вздовж на дві смуги. Заплести зі смуг косу.
  3. Викласти в змащену вершковим маслом форму і запікати за 180 градусів 40 хвилин.

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Завиванець з маком та горіхами

Завиванець з маком та горіхами / Фото: instagram.com/galina_tsimbaliyk

Інгредієнти для тіста:

  • 125 закваски 100% вологості;
  • 100 г молока (крижаного);
  • 250 г борошна;
  • 2 яйця;
  • 80 г вершкового масла 82%;
  • 100 г цукру;
  • дрібка солі;
  • ванільний цукор.

Для начинки:

  • по 60 г маку, горіхів, цукру;
  • 15 г вершкового масла;
  • родзинки;
  • 1 ч. л. меду.

Для сиропу:

  • 50 г цукру;
  • 50 г води;
  • 20 г рому.

Як приготувати:

  1. Для закваски змішати по 75 г борошна та води. Додати молоко, борошно та яйця. Залишити на 30 хвилин.
  2. Додати цукор, сіль та масло. Залишити на бродіння на 1,5-2 години. Кожні 30 хвилин – складання тіста. Відправити у холодильник до 36 годин.
  3. Для начинки перетерти мак з цукром, додати тепле вершкове масло, родзинки та ванілін.
  4. Розкочати тісто, додати начинку, скрутити, посипати подрібненими горіхами і укласти у форму, змащену вершковим маслом, до збільшення об'єму завиванця.
  5. Випікати за 200 градусів 10 хвилин та ще 30 хвилин за 170 градусів.
  6. Для сиропу цукор та воду довести до кипіння, остудити. Додати ром. Гарячий завиванець полити сиропом.