Сочники з ніжним сиром – простий рецепт випічки з ванільним ароматом

Усе, де є сир, смачно безумовно. Десерти та випічка з ним ніколи не застаріє. Як, мабуть, будуть актуальними сочники. Це злегка пісочне тісто, але все ж таки не сухе із солодким сиром усередині та ванільним ароматом, у гастрономічному світі перебуває більше 30 років.
На той час їх навіть заносили до обов'язкового меню в дитячих садках, як корисну випічку.
Інгредієнти для начинки у сочниках від української фудблогерки dudnikinna18 вона рекомендує з'єднати та прибрати в холодильник. Ретельно це перемішується перед формуванням сочників.
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Сочники
Інгредієнти для тіста:
- 75 г м'якого вершкового масла;
- 90 г цукру;
- 10 г ванільного цукру;
- 1 яйце (С1);
- 100 г сметани (20%);
- 1 ч. л. розпушувача;
- дрібка солі;
- 300 г просіяного борошна.
Для начинки:
- 250-300 г сиру (9%);
- 50 г цукру;
- 10 г ванільного цукру;
- 1 яйце (білок у начинку, жовток для змащування).
Як приготувати:
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- Лопаткою перемішати олію, цукор, ванільний цукор, сіль. Додати яйце, перемішати до однорідності.
- Додати сметану та перемішати до розчинення цукру.
- Додати одну частину борошна з розпушувачем. Перемішати. Додати іншу частину. Залишити трохи борошна для вимішування на столі.
- Коли тісто в ємності зібралося в кулю, вимісити на столі. Тісто має вийти м'яким, еластичним і не липнути до рук.
- Тісто накрити паперовим рушником, дати 5 хвилин відпочити.
- Для начинки сир розім'яти виделкою, додати цукор, ванільний цукор, білок. Прибрати у холодильник. Перемішати перед використанням.
- Розкачати тісто завтовшки приблизно 4 мм, вирізати кола. Кола викласти на застелене деко нижнім боком угору.
- Начинку перемішати, викласти по 1 ч. л. на тісто, сформувати сочники. На згині защипати краї. Змастити жовтком, трохи розведеним з водою.
- Випікати за 180 градусів 22-25 хвилин.