С яблоками и большим количеством сахарной пудры – как готовят оладьи в Польше

Оладьи настолько универсальны, что приготовить их может каждый. Оладьи и рецепты, учитывая их популярность, становятся хитом в Instagram.

В Польше их тоже любят и обязательно добавляют в них яблоки. Какой именно сорт вы выберете – не играет роли. А вот щедро украсить их сахарной пудрой нужно обязательно.

Польские яблочные оладьи / Фото: instagram.com/nielicha_micha/

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Для оладий от польского фудблогера sprawdzam_przepis нужны свежие дрожжи.

Яблочные оладьи – польский рецепт

Ингредиенты:

25 г свежих дрожжей;

2 ст. л. сахара;

1,5 стакана теплого молока;

2 яйца;

щепотка соли;

2,5 стакана муки;

2 средних яблока, очищенных и мелко натертых;

сахарная пудра.

Как приготовить:

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