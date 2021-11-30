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С яблоками и большим количеством сахарной пудры – как готовят оладьи в Польше

Ирина Маслова
30 ноября, 07:01
Для польских оладий тесто нужно замешиваться на дрожжах. Соответственно, оно должно постоять в тепле перед жаркой. В конце оладьи щедро украшаются сахарной пудрой

Оладьи настолько универсальны, что приготовить их может каждый. Оладьи и рецепты, учитывая их популярность, становятся хитом в Instagram.

В Польше их тоже любят и обязательно добавляют в них яблоки. Какой именно сорт вы выберете – не играет роли. А вот щедро украсить их сахарной пудрой нужно обязательно.

Польские яблочные оладьи / Фото: instagram.com/nielicha_micha/

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Для оладий от польского фудблогера sprawdzam_przepis нужны свежие дрожжи.

Яблочные оладьи – польский рецепт

Ингредиенты:

  • 25 г свежих дрожжей;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1,5 стакана теплого молока;
  • 2 яйца;
  • щепотка соли;
  • 2,5 стакана муки;
  • 2 средних яблока, очищенных и мелко натертых;
  • сахарная пудра.

Как приготовить:

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  1. Дрожжи измельчить в миске, всыпать сахар, залить молоком и тщательно перемешать.
  2. Добавить яйца, щепотку соли и перемешать. Всыпать муку и перемешать. Добавить яблоки и снова перемешать.
  3. Накрыть тесто полотенцем и поставить в теплое место на 15-20 минут.
  4. На сковороде разогреть немного масла, ложкой выложить тесто и обжарить с двух сторон до золотистого цвета на медленном огне.
  5. Украсить сахарной пудрой.