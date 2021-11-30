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З яблуками та великою кількістю цукрової пудри – як готують оладки у Польщі

Ірина Маслова
30 листопада, 07:01
Для польських оладок тісто потрібно замішується на дріжджах. Відповідно, воно має постояти у теплі перед смаженням. Наприкінці оладки треба щедро прикрасити цукровою пудрою

Оладки настільки універсальні, що приготувати їх може кожен. Оладки та рецепти, враховуючи їхню популярність, стають хітом у Instagram.

У Польщі їх також люблять і обов'язково додають до них яблука. Який саме сорт ви оберете – не відіграє ролі. А от щедро прикрасити їх цукровою пудрою треба обов'язково.

Польські яблучні оладки / Фото: instagram.com/nielicha_micha/

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Для оладок від польської фудблогерки sprawdzam_przepis потрібні свіжі дріжджі.

Яблучні оладки – польський рецепт

Інгредієнти:

  • 25 г свіжих дріжджів;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 1,5 склянки теплого молока;
  • 2 яйця;
  • дрібка солі;
  • 2,5 склянки борошна;
  • 2 середніх яблука, очищених та дрібно натертих;
  • цукрова пудра.

Як приготувати:

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  1. Дріжджі подрібнити в мисці, всипати цукор, залити молоком і ретельно перемішати.
  2. Додати яйця, щіпку солі та перемішати. Всипати борошно і перемішати. Додати яблука та знову перемішати.
  3. Накрити тісто рушником і поставити у тепле місце на 15-20 хвилин.
  4. На сковороді розігріти трохи олії, ложкою викласти тісто і обсмажити з двох боків до золотавого кольору на повільному вогні.
  5. Прикрасити цукровою пудрою.