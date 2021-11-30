З яблуками та великою кількістю цукрової пудри – як готують оладки у Польщі

Оладки настільки універсальні, що приготувати їх може кожен. Оладки та рецепти, враховуючи їхню популярність, стають хітом у Instagram.
У Польщі їх також люблять і обов'язково додають до них яблука. Який саме сорт ви оберете – не відіграє ролі. А от щедро прикрасити їх цукровою пудрою треба обов'язково.
Польські яблучні оладки / Фото: instagram.com/nielicha_micha/
Для оладок від польської фудблогерки sprawdzam_przepis потрібні свіжі дріжджі.
Яблучні оладки – польський рецепт
Інгредієнти:
- 25 г свіжих дріжджів;
- 2 ст. л. цукру;
- 1,5 склянки теплого молока;
- 2 яйця;
- дрібка солі;
- 2,5 склянки борошна;
- 2 середніх яблука, очищених та дрібно натертих;
- цукрова пудра.
Як приготувати:
- Дріжджі подрібнити в мисці, всипати цукор, залити молоком і ретельно перемішати.
- Додати яйця, щіпку солі та перемішати. Всипати борошно і перемішати. Додати яблука та знову перемішати.
- Накрити тісто рушником і поставити у тепле місце на 15-20 хвилин.
- На сковороді розігріти трохи олії, ложкою викласти тісто і обсмажити з двох боків до золотавого кольору на повільному вогні.
- Прикрасити цукровою пудрою.