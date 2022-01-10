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Салат "Филадельфия" или ленивые роллы – отличный выбор для легкого ужина

Ирина Маслова
10 января, 18:20
В нем действительно абсолютно те же ингредиенты, как и в одноименных роллах. Перед подачей салат рекомендуют подержать немного в холодильнике

Этот салат действительно удовлетворит всех, кто любит роллы "Филадельфия". В нем, как и ингредиенты в салате "Богатырь", все идеально сочетается – рис, слабосоленая рыба, сливочный сыр и авокадо.

Автор рецепта – taty_smir – рекомендует украсить "Филадельфию" кунжутом, а подавать вместе с соевым соусом.

Салат "Филадельфия" / Фото: instagram.com/taty_smir/

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Салат "Филадельфия"

Ингредиенты:

  • Рис круглозерный отварной – 400 г
  • Слабосоленая красная рыба – 200 г
  • Сыр "Филадельфия" или любой творожный сыр – 100 г
  • Спелый авокадо, свежий огурец – по 1 шт.
  • Уксус рисовый или яблочный – 2 ст. л.
  • Сахар – 1/2 ч. л.
  • Соль – по вкусу
  • Соевый соус – для подачи

Как приготовить:

  1. Для заправки к рису уксус смешать с сахаром и тщательно размешать, добавить в отварной рис.
  2. Выложить слоями: половину отварного риса, промазать творожным сыром (1/3 часть). Затем – мелко нарезанный огурец, сверху – половину мелко нарезанной красной рыбы. Промазать творожным сыром. Выложить остатки риса и добавить творожный сыр. Все утрамбовать и выровнять.
  3. Следующий слой – нарезанный кубиками авокадо.
  4. Украсить рыбой и кунжутом.
  5. Убрать в холодильник, чтобы салат пропитался.