Салат "Филадельфия" или ленивые роллы – отличный выбор для легкого ужина

Этот салат действительно удовлетворит всех, кто любит роллы "Филадельфия". В нем, как и ингредиенты в салате "Богатырь", все идеально сочетается – рис, слабосоленая рыба, сливочный сыр и авокадо.
Автор рецепта – taty_smir – рекомендует украсить "Филадельфию" кунжутом, а подавать вместе с соевым соусом.
Салат "Филадельфия" / Фото: instagram.com/taty_smir/
Салат "Филадельфия"
Ингредиенты:
- Рис круглозерный отварной – 400 г
- Слабосоленая красная рыба – 200 г
- Сыр "Филадельфия" или любой творожный сыр – 100 г
- Спелый авокадо, свежий огурец – по 1 шт.
- Уксус рисовый или яблочный – 2 ст. л.
- Сахар – 1/2 ч. л.
- Соль – по вкусу
- Соевый соус – для подачи
Как приготовить:
- Для заправки к рису уксус смешать с сахаром и тщательно размешать, добавить в отварной рис.
- Выложить слоями: половину отварного риса, промазать творожным сыром (1/3 часть). Затем – мелко нарезанный огурец, сверху – половину мелко нарезанной красной рыбы. Промазать творожным сыром. Выложить остатки риса и добавить творожный сыр. Все утрамбовать и выровнять.
- Следующий слой – нарезанный кубиками авокадо.
- Украсить рыбой и кунжутом.
- Убрать в холодильник, чтобы салат пропитался.