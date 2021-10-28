Салат "Паутинка" на Хэллоуин – он слоеный, с курицей и грибами

Салаты на Хэллоуин, самые разные, но стилизованные под праздник, – это больше наша кулинарная выдумка. Вот так и был придуман в народе салат "Паутинка", где в роли "паутины" выступает морковь по-корейски. Но ее нужно будет купить не только для декора, она среди ингредиентов.
Фудблогер svet_lana_cook предлагает сделать его с шампиньонами, в нашем случае со свежими, курицей и сыром. Принцип салата – слоеный.
Салат "Паутинка" / Фото: instagram.com/svet_lana_cook/
Слоеный салат "Паутинка" с курицей и грибами
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 400 г
- Грудка куриная, морковь по-корейски – по 300 г
- Сыр твердый – 200 г
- Яйца – 5 шт.
- Горошек зеленый
- Маслины
- Майонез
- Сливочное масло
Как приготовить:
- Отварить курицу в соленой воде до полной готовности. Шампиньоны порезать, обжарить на сливочном масле.
- Яйца и сыр натереть крупно.
- Выложить салат слоями: мясо, грибы, майонез, морковь, яйца, майонез, сыр.
- Из моркови сделать "паутинку", из горошка и маслин – "паука".