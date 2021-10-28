Салат "Паутинка" на Хэллоуин – он слоеный, с курицей и грибами

Салаты на Хэллоуин, самые разные, но стилизованные под праздник, – это больше наша кулинарная выдумка. Вот так и был придуман в народе салат "Паутинка", где в роли "паутины" выступает морковь по-корейски. Но ее нужно будет купить не только для декора, она среди ингредиентов.

Фудблогер svet_lana_cook предлагает сделать его с шампиньонами, в нашем случае со свежими, курицей и сыром. Принцип салата – слоеный.

Салат "Паутинка" / Фото: instagram.com/svet_lana_cook/

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Слоеный салат "Паутинка" с курицей и грибами

Ингредиенты:

Шампиньоны – 400 г

Грудка куриная, морковь по-корейски – по 300 г

Сыр твердый – 200 г

Яйца – 5 шт.

Горошек зеленый

Маслины

Майонез

Сливочное масло

Как приготовить: