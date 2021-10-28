Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Салат "Павутинка" на Геловін 2021 – він листковий, з куркою та грибами

Ірина Маслова
28 жовтня, 09:01
Цей салат листковий. Потрібні відварені курячі грудки, свіжі або мариновані печериці, твердий сир. Для декору – чорні маслини та морква по-корейськи

Салати на Геловін, різні, але стилізовані під свято, – це більше наша кулінарна вигадка. Ось так і був придуманий у народі салат "Павутинка", де в ролі "павутинки" виступає морква по-корейськи. Але її потрібно буде купити не лише для декору, вона є серед інгредієнтів.

Фудблогерка svet_lana_cook пропонує зробити його з печерицями, у нашому випадку зі свіжими, куркою та сиром. Принцип салату – листковий.

Салат "Павутинка" / Фото: instagram.com/svet_lana_cook/

Реклама

Листковий салат "Павутинка" з куркою та грибами

Інгредієнти:

  • Печериці – 400 г
  • Грудка куряча, морква по-корейськи – по 300 г
  • Сир твердий – 200 г
  • Яйця – 5 шт.
  • Горошок зелений
  • Маслини
  • Майонез
  • Вершкове масло

Як приготувати:

  1. Відварити курку в солоній воді до готовності. Печериці порізати, обсмажити на вершковому маслі.
  2. Яйця та сир натерти крупно.
  3. Викласти салат шарами: м'ясо, гриби, майонез, морква, яйця, майонез, сир.
  4. З моркви зробити "павутинку", з горошку та маслин – "павука".

Читайте також: