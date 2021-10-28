Салат "Павутинка" на Геловін 2021 – він листковий, з куркою та грибами

Салати на Геловін, різні, але стилізовані під свято, – це більше наша кулінарна вигадка. Ось так і був придуманий у народі салат "Павутинка", де в ролі "павутинки" виступає морква по-корейськи. Але її потрібно буде купити не лише для декору, вона є серед інгредієнтів.

Фудблогерка svet_lana_cook пропонує зробити його з печерицями, у нашому випадку зі свіжими, куркою та сиром. Принцип салату – листковий.

Салат "Павутинка" / Фото: instagram.com/svet_lana_cook/

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Листковий салат "Павутинка" з куркою та грибами

Інгредієнти:

Печериці – 400 г

Грудка куряча, морква по-корейськи – по 300 г

Сир твердий – 200 г

Яйця – 5 шт.

Горошок зелений

Маслини

Майонез

Вершкове масло

Як приготувати: