Салати на Геловін – оригінальні, але дуже прості рецепти

Усі вони максимально прості в приготуванні, головне – творчий підхід до оформлення. Салат з курки подається в апельсині, стилізованому під ліхтарик Джека, а в салат з макаронами паста потрібна чорна

Салати на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні

Салати – це те, що ми готові їсти щодня. Салати на Геловін теж обов'язкові разом з іншими страхітливими стравами. У цій добірці є різні, особливість – їхнє оформлення. З оливок, мініморкви і огірків потрібно зробити "очі", "пальці" і "мордочки" відповідно.

Для страви від кулінара Патрісії Хітон потрібні жовті чері, оливки і хумус. Салат з куркою від lena_michlena – це прекрасна подача.

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Фудблогерка пропонує подавати його в апельсині, м'якоть потрібно прибрати ложкою. А для страхітливого салату від кулінарного сайту Smilesandwich.com потрібна буде чорна паста.

Салат з макаронів на Геловін

Салат з макаронів на Геловін / Фото: smilesandwich.com

Інгредієнти:

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паста за смаком;

харчовий барвник;

1 нарізаний огірок;

1/2 головки броколі, нарізаної;

1 ск. помідорів чері, розрізаних навпіл;

1 ск. тертої моркви;

1 ск. тертого сиру;

італійська заправка для салатів – за смаком.

Як приготувати:

Відваріть макарони, як вказано на упаковці, до стану аль денте. Злийте воду і залийте холодною водою. Броколі відваріть зі спеціями. Виріжте "мордочки" в скибочках огірка. Додайте приблизно 1/4 склянки води у великій пакет і вичавіть 10 крапель харчового барвника. Додайте макарони в пакет і перемішайте. Зачекайте кілька хвилин, злийте воду і промийте холодною водою. Перекладіть макарони у велику миску і додайте інші інгредієнти. Перемішайте. Перед подачею на стіл додайте заправку.

Салат з куркою в апельсині

Салат з куркою в апельсині / Фото: instagram.com/lena_michlena/

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Інгредієнти:

1 шт. куряча грудка;

олія;

лаврове листя;

150 г мікс салату;

1 шт. апельсин;

2 шт. яйця, зварені круто;

70 г твердий сир;

суміш перців, сіль, сухий часник – за смаком.

Для соусу:

по 4 ст. л. майонезу і сиру;

2 ч. л. зерниста гірчиця;

3 шт. мариновані огірки невеликі;

2 зуб. часник.

Як приготувати:

Курячі грудки посоліть, натріть спеціями, полийте олією. На дно форми покладіть лаврове листя і відправте в духовку на 40-45 хвилин при 200 градусах. Для соусу збийте всі інгредієнти блендером. На велику тарілку покладіть мікс салату, порізану на шматочки курку і полийте частиною соусу. Додайте нарізані яйця. Наріжте апельсин і додайте до решти інгредієнтів Полийте соусом і посипте тертим сиром.

Салат з чері і "кривавим" соусом

Салат з чері та "кривавим соусом / Фото: www.foodnetwork.com

Інгредієнти:

4-6 склянок зелені та міксу салату;

1/2 склянки нарізаних чорних оливок;

6 помідорів чері, розрізаних навпіл;

1/2 склянки хумусу;

1 чашка маленьких кульок моцарели;

1/2 склянки нарізаних зелених оливок, фаршированих перцем;

1 чашка мініморкви;

1/4 склянки нарізаного мигдалю.

Для "кривавого" соусу:

по 1/2 склянки кетчупу і червоного винного оцту;

1/4 склянки меду;

1 ч. л. болгарського перцю;

1 ск. рапсової олії;

сіль і мелений чорний перець.

Як приготувати: