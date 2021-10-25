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Салати на Геловін – оригінальні, але дуже прості рецепти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 жовтня, 13:46
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Усі вони максимально прості в приготуванні, головне – творчий підхід до оформлення. Салат з курки подається в апельсині, стилізованому під ліхтарик Джека, а в салат з макаронами паста потрібна чорна
Салати на Геловін
Салати на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні

Салати – це те, що ми готові їсти щодня. Салати на Геловін теж обов'язкові разом з іншими страхітливими стравами. У цій добірці є різні, особливість – їхнє оформлення. З оливок, мініморкви і огірків потрібно зробити "очі", "пальці" і "мордочки" відповідно.

Для страви від кулінара Патрісії Хітон потрібні жовті чері, оливки і хумус. Салат з куркою від lena_michlena – це прекрасна подача.

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Фудблогерка пропонує подавати його в апельсині, м'якоть потрібно прибрати ложкою. А для страхітливого салату від кулінарного сайту Smilesandwich.com потрібна буде чорна паста.

Салат з макаронів на Геловін

Салат з макаронів на Геловін
Салат з макаронів на Геловін / Фото: smilesandwich.com

Інгредієнти:

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  • паста за смаком;
  • харчовий барвник;
  • 1 нарізаний огірок;
  • 1/2 головки броколі, нарізаної;
  • 1 ск. помідорів чері, розрізаних навпіл;
  • 1 ск. тертої моркви;
  • 1 ск. тертого сиру;
  • італійська заправка для салатів – за смаком.

Як приготувати:

  1. Відваріть макарони, як вказано на упаковці, до стану аль денте. Злийте воду і залийте холодною водою.
  2. Броколі відваріть зі спеціями.
  3. Виріжте "мордочки" в скибочках огірка.
  4. Додайте приблизно 1/4 склянки води у великій пакет і вичавіть 10 крапель харчового барвника. Додайте макарони в пакет і перемішайте. Зачекайте кілька хвилин, злийте воду і промийте холодною водою.
  5. Перекладіть макарони у велику миску і додайте інші інгредієнти. Перемішайте. Перед подачею на стіл додайте заправку.

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Салат з куркою в апельсині

Салат з куркою в апельсині
Салат з куркою в апельсині / Фото: instagram.com/lena_michlena/

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Інгредієнти:

  • 1 шт. куряча грудка;
  • олія;
  • лаврове листя;
  • 150 г мікс салату;
  • 1 шт. апельсин;
  • 2 шт. яйця, зварені круто;
  • 70 г твердий сир;
  • суміш перців, сіль, сухий часник – за смаком.

Для соусу:

  • по 4 ст. л. майонезу і сиру;
  • 2 ч. л. зерниста гірчиця;
  • 3 шт. мариновані огірки невеликі;
  • 2 зуб. часник.

Як приготувати:

  1. Курячі грудки посоліть, натріть спеціями, полийте олією. На дно форми покладіть лаврове листя і відправте в духовку на 40-45 хвилин при 200 градусах.
  2. Для соусу збийте всі інгредієнти блендером.
  3. На велику тарілку покладіть мікс салату, порізану на шматочки курку і полийте частиною соусу. Додайте нарізані яйця.
  4. Наріжте апельсин і додайте до решти інгредієнтів
  5. Полийте соусом і посипте тертим сиром.

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Салат з чері і "кривавим" соусом

Салат з чері та "кривавим соусом
Салат з чері та "кривавим соусом / Фото: www.foodnetwork.com

Інгредієнти:

  • 4-6 склянок зелені та міксу салату;
  • 1/2 склянки нарізаних чорних оливок;
  • 6 помідорів чері, розрізаних навпіл;
  • 1/2 склянки хумусу;
  • 1 чашка маленьких кульок моцарели;
  • 1/2 склянки нарізаних зелених оливок, фаршированих перцем;
  • 1 чашка мініморкви;
  • 1/4 склянки нарізаного мигдалю.

Для "кривавого" соусу:

  • по 1/2 склянки кетчупу і червоного винного оцту;
  • 1/4 склянки меду;
  • 1 ч. л. болгарського перцю;
  • 1 ск. рапсової олії;
  • сіль і мелений чорний перець.

Як приготувати:

  1. У салатник викладіть зелень.
  2. Для "ока" прикріпіть скибочку чорної оливки до розрізаного боку кожної половинки помідора з краплею хумусу. Прикріпіть зелені оливки до кожної кульки моцарели з хумусом.
  3. Щоб зробити "пальці", прикріпіть по 1 часточці мигдалю до кінця кожної молодої моркви з хумусом.
  4. Для заправки збийте кетчуп, оцет, мед, перець. Влийте олію під час збивання, а потім додайте солі та перцю. Перемішайте заправку із салатом, а потім розкладіть зверху всі "частини тіла".

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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