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Салат по-мукачевски – простой, но праздничный рецепт

Ирина Маслова
4 июня, 16:43
Как уверяет автор этого салата – в Мукачево его едят с удовольствием, часто и много. После того, как салат будет готов, дайте ему постоять 15-20 минут

Продолжаем знакомиться с закарпатской кухней. О праздничной закуске – сельди по-ужгородски мы рассказывали. Обязательно попробуйте.

Мукачевский салат хоть и не отличается какими-то особенными и очень дорогими ингредиентами, но должен понравится всем.

Салат по-мукачевски

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Что касается уксуса, то нужен шестипроцентный и всего три ложки почти на килограмм капусты. Nataliya Mashika советует брать копченую колбасу, так вкуснее.

Салат по-мукачевски

Салат по-мукачевски

Ингредиенты:

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  • капуста – 900 г;
  • колбаса – 120-150 г;
  • горошек консервированный – 1 банка;
  • лук – 1 шт.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 2 ч. л.;
  • уксус 6% – 3 ст. л. или по вкусу;
  • масло растительное – 2 ст. л.;
  • черный перец;
  • зелень;
  • майонез – 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Капусту тонко натереть или нашинковать. Посолить, добавить сахар и помять руками.
  2. Лук нарезать полукольцами. Колбасу нарезать небольшими брусками.
  3. К капусте добавить перец и уксус, перемешать.
  4. Добавить колбасу и лук, горошек и майонез. Тщательно перемешать. Дать постоять 15-20 минут.

А на завтрак на Закарпатье готовят ратоту из брынзы и яиц. Обязательно попробуйте.