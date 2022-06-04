Салат по-мукачевски – простой, но праздничный рецепт

Продолжаем знакомиться с закарпатской кухней. О праздничной закуске – сельди по-ужгородски мы рассказывали. Обязательно попробуйте.
Мукачевский салат хоть и не отличается какими-то особенными и очень дорогими ингредиентами, но должен понравится всем.
Салат по-мукачевски
Что касается уксуса, то нужен шестипроцентный и всего три ложки почти на килограмм капусты. Nataliya Mashika советует брать копченую колбасу, так вкуснее.
Салат по-мукачевски
Салат по-мукачевски
Ингредиенты:
- капуста – 900 г;
- колбаса – 120-150 г;
- горошек консервированный – 1 банка;
- лук – 1 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 2 ч. л.;
- уксус 6% – 3 ст. л. или по вкусу;
- масло растительное – 2 ст. л.;
- черный перец;
- зелень;
- майонез – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Капусту тонко натереть или нашинковать. Посолить, добавить сахар и помять руками.
- Лук нарезать полукольцами. Колбасу нарезать небольшими брусками.
- К капусте добавить перец и уксус, перемешать.
- Добавить колбасу и лук, горошек и майонез. Тщательно перемешать. Дать постоять 15-20 минут.
А на завтрак на Закарпатье готовят ратоту из брынзы и яиц. Обязательно попробуйте.