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Салат "Росолье" – эстонский ответ нашей любимой сельди под шубой

Ирина Маслова
11 января, 18:42
Основное отличие – присутствие кислого яблока. Его стоит добавлять по вкусу. Заправляется салат соусом из сметаны, горчицы и сока лимона

Сельдь под шубой пошла далеко вперед. Теперь ее готовят и подают абсолютно неожиданно, но с привычными всем нам ингредиентами – рыбой, свеклой, картофелем и так далее.

Эстонский "Росолье" отличается. Прежде всего наличием яблока, но можно или не брать его, или совсем немного.

Салат "Росолье" / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

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Заправляется этот салат соусом из сметаны, горчицы и сока лимона. Иногда его украшают тертым копченым сыром.

Рецепт взят у фудблогера matushka_hariet.

Салат "Росолье"

Ингредиенты:

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  • 250 г селедки слабосоленой;
  • по 1 шт. отварная морковь, свекла;
  • 3 шт. отварного картофеля
  • 3 шт. вареных яиц;
  • маленькая красная луковица;
  • 2 шт. маринованных огурцов;
  • 1 шт. кислое яблоко.

Для соуса:

  • 4 ст. л. сметаны;
  • по 0,5 ч. л. горчицы и сока лимона;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Все ингредиенты нарезать кубиком.
  2. Ингредиенты для соуса соединить и перемешать.
  3. Заправить салат. Отправить в холодильник на несколько часов.