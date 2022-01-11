Салат "Росолье" – эстонский ответ нашей любимой сельди под шубой

Сельдь под шубой пошла далеко вперед. Теперь ее готовят и подают абсолютно неожиданно, но с привычными всем нам ингредиентами – рыбой, свеклой, картофелем и так далее.

Эстонский "Росолье" отличается. Прежде всего наличием яблока, но можно или не брать его, или совсем немного.

Салат "Росолье" / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

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Заправляется этот салат соусом из сметаны, горчицы и сока лимона. Иногда его украшают тертым копченым сыром.

Рецепт взят у фудблогера matushka_hariet.

Салат "Росолье"

Ингредиенты:

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250 г селедки слабосоленой;

по 1 шт. отварная морковь, свекла;

3 шт. отварного картофеля

3 шт. вареных яиц;

маленькая красная луковица;

2 шт. маринованных огурцов;

1 шт. кислое яблоко.

Для соуса:

4 ст. л. сметаны;

по 0,5 ч. л. горчицы и сока лимона;

соль.

Как приготовить: