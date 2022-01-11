Салат "Росолье" – эстонский ответ нашей любимой сельди под шубой

Сельдь под шубой пошла далеко вперед. Теперь ее готовят и подают абсолютно неожиданно, но с привычными всем нам ингредиентами – рыбой, свеклой, картофелем и так далее.
Эстонский "Росолье" отличается. Прежде всего наличием яблока, но можно или не брать его, или совсем немного.
Салат "Росолье" / Фото: instagram.com/matushka_hariet/
Заправляется этот салат соусом из сметаны, горчицы и сока лимона. Иногда его украшают тертым копченым сыром.
Рецепт взят у фудблогера matushka_hariet.
Салат "Росолье"
Ингредиенты:
- 250 г селедки слабосоленой;
- по 1 шт. отварная морковь, свекла;
- 3 шт. отварного картофеля
- 3 шт. вареных яиц;
- маленькая красная луковица;
- 2 шт. маринованных огурцов;
- 1 шт. кислое яблоко.
Для соуса:
- 4 ст. л. сметаны;
- по 0,5 ч. л. горчицы и сока лимона;
- соль.
Как приготовить:
- Все ингредиенты нарезать кубиком.
- Ингредиенты для соуса соединить и перемешать.
- Заправить салат. Отправить в холодильник на несколько часов.