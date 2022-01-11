Салат "Росольє" – естонська відповідь нашому улюбленому оселедцю під шубою

Оселедець під шубою пішов далеко вперед. Тепер його готують та подають абсолютно несподівано, але зі звичними всім нам інгредієнтами – рибою, буряком, картоплею тощо.

Естонський "Росольє" відрізняється. Насамперед наявністю яблука, але можна або не брати його, або зовсім небагато.

Салат "Росольє" / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

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Заправляється цей салат соусом зі сметани, гірчиці та соку лимона. Іноді його прикрашають тертим копченим сиром.

Рецепт узятий у фудблогерки matushka_hariet.

Салат "Росольє"

Інгредієнти:

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250 г оселедця слабосолоного;

по 1 шт. відварена морква, буряк;

3 шт. відвареної картоплі

3 шт. варених яєць;

маленька червона цибулина;

2 шт. маринованих огірків;

1 шт. кисле яблуко.

Для соусу:

4 ст. л. сметани;

по 0,5 ч. л. гірчиці та соку лимона;

сіль.

Як приготувати: