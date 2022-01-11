Салат "Росольє" – естонська відповідь нашому улюбленому оселедцю під шубою

Оселедець під шубою пішов далеко вперед. Тепер його готують та подають абсолютно несподівано, але зі звичними всім нам інгредієнтами – рибою, буряком, картоплею тощо.
Естонський "Росольє" відрізняється. Насамперед наявністю яблука, але можна або не брати його, або зовсім небагато.
Салат "Росольє" / Фото: instagram.com/matushka_hariet/
Заправляється цей салат соусом зі сметани, гірчиці та соку лимона. Іноді його прикрашають тертим копченим сиром.
Рецепт узятий у фудблогерки matushka_hariet.
Салат "Росольє"
Інгредієнти:
- 250 г оселедця слабосолоного;
- по 1 шт. відварена морква, буряк;
- 3 шт. відвареної картоплі
- 3 шт. варених яєць;
- маленька червона цибулина;
- 2 шт. маринованих огірків;
- 1 шт. кисле яблуко.
Для соусу:
- 4 ст. л. сметани;
- по 0,5 ч. л. гірчиці та соку лимона;
- сіль.
Як приготувати:
- Усі інгредієнти нарізати кубиком.
- Інгредієнти для соусу з'єднати та перемішати.
- Заправити салат. Відправити у холодильник на кілька годин.