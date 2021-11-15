Салат с фейхоа и свеклой – полезный и проверенный рецепт

Действительно необычное сочетание вкусов. О том, что этот салат максимально полезный, говорить будет лишним. Свеклу для него лучше запечь, но если будет отварная, тоже неплохо.
Автор рецепта – lazy_wifes_diary – предлагает взять немного грецких орехов. По желанию их можно слегка обжарить на сухой сковороде.
Салат с фейхоа и свеклой / Фото: instagram.com/lazy_wifes_diary/
Так что еще одно вкусное блюдо со свеклой, в нашем случае – полезный салат – есть в вашем арсенале.
Салат с фейхоа и свеклой
Ингредиенты:
- 500 г отварной или запеченной свеклы;
- 230 г фейхоа;
- 40 г грецких орехов;
- 4 ст. л. оливкового масла.
Как приготовить:
- На крупной терке натереть свеклу.
- Очистить фейхоа от кожицы. Нарезать мелко.
- Порубить грецкие орехи. Смешать все ингредиенты и заправить маслом.