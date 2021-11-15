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Салат с фейхоа и свеклой – полезный и проверенный рецепт

Ирина Маслова
15 ноября, 17:01
Лучше, если свекла для салата будет запекаться. Кроме фейхоа, нужны грецкие орехи и оливковое масло. Орехи слегка обжарьте на сковороде

Действительно необычное сочетание вкусов. О том, что этот салат максимально полезный, говорить будет лишним. Свеклу для него лучше запечь, но если будет отварная, тоже неплохо.

Автор рецепта – lazy_wifes_diary – предлагает взять немного грецких орехов. По желанию их можно слегка обжарить на сухой сковороде.

Салат с фейхоа и свеклой / Фото: instagram.com/lazy_wifes_diary/

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Так что еще одно вкусное блюдо со свеклой, в нашем случае – полезный салат – есть в вашем арсенале.

Салат с фейхоа и свеклой

Ингредиенты:

  • 500 г отварной или запеченной свеклы;
  • 230 г фейхоа;
  • 40 г грецких орехов;
  • 4 ст. л. оливкового масла.

Как приготовить:

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  1. На крупной терке натереть свеклу.
  2. Очистить фейхоа от кожицы. Нарезать мелко.
  3. Порубить грецкие орехи. Смешать все ингредиенты и заправить маслом.