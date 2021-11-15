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Салат з фейхоа та буряком – корисний та перевірений рецепт

Ірина Маслова
15 листопада, 17:01
Краще, якщо буряк для салату запікатиметься. Крім фейхоа, потрібні волоські горіхи та оливкова олія. Горіхи злегка обсмажте на сковороді

Справді незвичайне поєднання смаків. Про те, що цей салат дуже корисний, казати буде зайвим. Буряк для нього краще запекти, але якщо буде відварений, теж непогано.

Авторка рецепта – lazy_wifes_diary – пропонує взяти трохи волоських горіхів. За бажанням їх можна злегка обсмажити на сухій сковороді.

Салат з фейхоа та буряком / Фото: instagram.com/lazy_wifes_diary/

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Тож ще одна смачна страва з буряком, у нашому випадку – корисний салат – є у вашому арсеналі.

Салат з фейхоа та буряком

Інгредієнти:

  • 500 г відвареного або запеченого буряка;
  • 230 г фейхоа;
  • 40 г волоських горіхів;
  • 4 ст. л. оливкової олії.

Як приготувати:

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  1. На великій тертці натерти буряки.
  2. Очистити фейхоа від шкірки. Нарізати дрібно.
  3. Порубати волоські горіхи. Змішати всі інгредієнти та заправити олією.